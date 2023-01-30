За життя 32-річної львів'янки і її сина спільно боролися лікарі дорослої і дитячої лікарень Львова

Хірурги і акушер-гінекологи Першого медичного об’єднання Львова врятувати 32-річну вагітну львів’янку та її маля, життя яких через важку патологію опинилося під загрозою. Їх рятували спільно хірурги і акушер-гінекологи дорослої і дитячої лікарень. Маму з реанімації вже перевели у відділення і вона готується до зустрічі з сином.

32-річна Анна Родик мешкає у Львові і мала невдозі народити другу дитину. Та якось ввечері несподівано відчула раптовий біль у верхній частині живота. Жінка викликала «швидку», яка доставила її в лікарню.

«Лікарі невідкладно взялись обстежувати пацієнтку та виявили: у неї – спайкова кишкова непрохідність. І це вже третя за останні декілька останніх років непрохідність. Причина цьому – видалений раніше апендицит, після чого в ділянці втручання почали формуватись спайки, тобто, зрощення тканин», – повідомили в лікарні.

При такій патології їжа перестає просуватися кишківником та швидко спричинює некроз – відмирання тканин. Це призводить до важких ускладнень і сепсису. Такий стан загрожував не лише жінці, а й ще ненародженій дитині.

Маля почало менше рухатися, тому лікарі вирішили провести кесарів розтин. Через 20 хвилин акешер-гінекологи пологового відділення лікарні св. Миколая допомогли з’явитись на світ здоровому хлопчику Тимофію. Тоді хірурги взялись оперувати кишкову непрохідністю Анни.

Під час втручання спеціалісти розділили спайки кишок і повернули кишківник в правильне положення. Операція тривала три години та пройшла без ускладнень.

Після чотирьох днів в реанімації Анну перевели у відділення і зараз вона готується до виписки та з нетерпінням чекає на зустріч із новонародженим сином.