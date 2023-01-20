Хлопчик з мамою уже вдома і перебуває під наглядом дитячого ендокринолога

До дитячої лікарні св. Миколая « швидка» доставила немовля з Яворівського району Львівщини у критичному стані. Малюк, якому було всього 11 днів від народження, був у шоці, задихався і майже не рухався. На щастя, дитячим неонатологам вдалося врятувати дитину.

Хлопчику, якого назвали Максимом, виповнилося лише 11 днів. Він з батьками мешкав у Яворівському районі Львівщини. Його мама Юстина повідомила, що на 12 день він почав погано їсти та блював. Спершу подумала, що це через зміну суміші для годування. Та коли син зблід й майже не рухався, мати викликала «швидку», яка доставила дитину в лікарню св. Миколая.

"Швидка" вчасно доставила хлопчика до лікарні і лікарям вдалося його врятувати

Лікарі запідозрили, що у хлопчика – вроджене ендокринне захворювання. І після низки невідкладних аналізів та обстежень виявили гіперплазію кори наднирників, повідомили в лікарні.

«Це вроджена патологія, при якій наднирники не виробляють достатньої кількості гормонів. Тому в дитини був дефіцит кортизолу – гормону, необхідного для підтримки всіх систем організму, а також регулювання добових ритмів та процесів обміну речовин. Захворювання – рідкісне та трапляється в однієї дитини з 12 тисяч», – сказано у повідомленні.

Відразу після народження патологія ніяк не проявляється, а вже за кілька тижнів діти втрачають вагу, знижується частота серцебиття, розвивається шок. Порятунок – у замісній терапії. Маленькому ввели ін’єкцію гормонів та його стан стабілізувався.

Зараз Максим уже вдома. Мати каже, що син почувається добре, до нього повернувся апетит і він став активним, рухливим. Малюк перебуває під спостереженням дитячого ендокринолога.