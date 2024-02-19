Операція з реконструкції нижньої щелепи бійця тривала 14 годин

Щелепно-лицеві хірурги Національного реабілітаційного центру «Незламні» (Unbroken) вперше самостійно, без допомоги іноземних колег, провели складну мікрохірургічну операцію з реконструкції нижньої щелепи 25-річному захиснику з Херсонщини. Операція тривала 14 годин. Спеціалісти заново сформували бійцю нижню щелепу з частини його гомілкової кістки.

25-річний Андрій Грушко родом з селища Чкалове, що на Херсонщині. Щойно йому виповнилося 18 років, Андрій вирішив доєднатися до війська. На початку повномасштабного вторгнення ніс службу на Донеччині, де у березні 2022 року уламок російського снаряду розтрощив молодому воїнові щелепу та мало не позбавив життя, повідомили у центрі.

«Ми тримали позиції та стежили за противником. Я дивився в бінокль і в цей час прилетіло. Вибухова хвиля мене оглушила, я не міг говорити, зорієнтуватися в просторі, навіть не зрозумів, що сталося», – згадує боєць. Уламок боєприпаса розірвав йому пів обличчя. Побратими зупинили масивну кровотечу та евакуювали.

Захисник Андрій Грушко вже поїхав з лікарні до дружини і маленького сина

Андрій майже два роки лікувався у різних медичних закладах України. До центру «Незламні»він приїхав на операцію з реконструкції нижньої щелепи. Через відсутність частини кістки і зубів воїн не міг нормально харчуватися: жувати та їсти тверду їжу. Аби вирішити цю проблему, хірурги вставили у щелепу захисника титановий імплант. Та він, на жаль, не прижився.

«Залишився ще один спосіб допомогти пацієнтові – замістити відсутній фрагмент його власною кісткою. Це одна із найважчих операцій у щелепно-лицевій хірургії. Аби кістка прижилася, треба ювелірно з’єднати чимало маленьких судин, завтовшки з людську волосину. Спеціалісти центру спільно з американськими колегами місії FACE to FACE успішно провели мікрохірургічні втручання понад 10 військовим з подібними травмами», – кажуть у Центрі.

Набутий досвід дозволив щелепно-лицевим хірургам самостійно провести Андрієві цю складну реконструктивну операцію. Команда лікарів, яку очолив керівник Центру голови та шиї Олег Ковтуняк, взяла частину гомілкової кістки разом із м'язами та судинами у пацієнта і пересадила її в щелепу захисника, зшила всі судини і закрила рану клаптем власної шкіри пацієнта. Ця складна мікрохірургічна операція тривала 14 годин і завершилася успішно. Кістка прижилася. Уже через два тижні після відновлення обличчя Андрій поїхав з лікарні до дружини та маленького сина.