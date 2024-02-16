Пацієнт зі своїми рятівниками: медичним директором Віталієм Колодієм, анастезіологинею Жанною Філіп і хірургом Ігорем Христуком

48-річний Михайло Колісник з міста Новояворівськ, що на Львівщині, двічі був на межі життя і смерті. Перший раз, коли потрапив у ДТП і отримав важкі травми, другий раз – коли через рідкісне захворювання кишківника його життя знов опинилося під загрозою. Шанс вижити був один зі ста. І лікарі лікарні св. Луки допомогли пацієнту цим шансом скористатися.

Рік тому, повідомили в лікарні, чоловік з дружиною і трьома дітьми потрапив у ДТП. Під час розвороту в їхнє авто врізався інший легковик. Основний удар прийняв на себе водій –Михайло. Дружина і діти, завдяки паскам безпеки, відбулися травмами середньої важкості.

До лікарні св. Луки чоловіка доправили у важкому стані. У нього діагностували крововилив у мозок, забій легень, переломи поперекового відділу хребта, тазу, великогомілкової кістки та ребер. Його відразу взяли в операційну, де пацієнта рятували анестезіологи, травматологи та хірурги. Спершу провели лапаротомію, тобто відкрили доступ до черевної порожнини, аби впевнитися, що там немає активної внутрішньої кровотечі, а тоді зіставили та зафіксували пошкоджені кістки.

«Два тижні лікарі відділення анестезіології та інтенсивної терапії виходжували важкого пацієнта. І коли здавалося, що небезпека вже позаду і Михайло наближається до виписки, його стан різко погіршився. Причина – коліт і його найважче ускладнення – токсичний мегаколон. Це рідкісне та небезпечне для життя ускладнення запального захворювання кишківника. Воно викликає патологічне розширення товстої кишки, непрохідність та може призвести до органної недостатності і сепсису», – кажуть у лікарні.

Стан пацієнта був вкрай важкий. Шанси вижити мінімальні – один зі ста. Михайла знову терміново беруть в операційну. Хірурги видаляють частину товстої кишки та формують стому (штучний отвір у черевній порожнині з виведеною назовні кишкою).

Після цієї операції стан пацієнта покращується ненадовго, септичні процеси тривають і далі. Тож лікарі виконують повторну резекцію, видаляють ще частину кишки та виводять нову стому. Загалом у ході двох втручань хірурги видалили Михайлові 90% товстого кишківника. А тоді місяць стан пацієнта стабілізовували анестезіологи і таки вибороли йому життя. Через чотири місяці після втручання лікарі планово закрили стому.

Через рік після ДТП Михайло прийшов до лікарні на плановий огляд. Чоловік зізнався, що тоді в реанімації думав, що не виживе. А нині прийшов до лікарні сам і вдячний лікарям, які двічі врятували йому життя.