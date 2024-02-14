Видаляли пацієнтові рідкісні пухлини у два етапи

У 48-річного мешканця Львівщини діагностували вкрай рідкісні пухлини підшлункової залози. Їх виявляють лише у чотирьох людей з 1 000 000. Правильний діагноз чоловікові поставили лише через шість років, а до цього його лікували від епілепсії. Після останнього нападу «швидка» доставили пацієнта до львівської лікарні св. Пантелеймона.

Як повідомили в лікарні, вперше недуга у Сергія проявилася шість років тому. Тоді він вперше втратив свідомість, виникли напади судом. Лікарі за місцем проживання діагностували епілепсію. Чоловік роками пив ліки, але ставало лише гірше. Останні ж пів року взагалі стали найважчими.

Пацієнт Сергій з хірургом Юрієм Шаваровим

«Я вже не міг працювати. Мене часто турбували напади судом, я втрачав свідомість, почав падати зір. Якось я пішов в магазин та забув дорогу додому, і в магазині не зрозумів де я», – каже пацієнт.

Восени минулого року після чергового нападу судом «швидка» привезла Сергія до львівської лікарні. У пацієнта був критично низький рівень цукру в крові, тож йому провели КТ-дослідження підшлункової залози та виявили у хвості та у головці підозрілі утвори.

«Це вкрай рідкісні пухлини, що зустрічаються лише в чотирьох людей на 1 000 000 населення. Такі новоутворення переважно доброякісні, але шкоди завдають чималої. Адже інсуліноми зумовлюють активне продукування гормону інсуліну, що викликає гіпоглікемію – різке падіння рівня цукру в крові. Як наслідок – втрата свідомості та судоми. Допомогти пацієнту може лише операція з видалення пухлин», – кажуть у лікарні.

Команда хірургів лікарні на чолі з Юрієм Шаваровим спершу провела малоінвазивне видалення сантиметрової пухлини хвоста підшлункової. Складність цієї операції полягала в тому, що в місці втручання проходять селезінкові судини, пошкодження яких може призвести до серйозних ускладнень. Ця операція пройшла успішно. Через місяць хірурги після дообстеження та підтвердежння виконали другу операцію з видалення іншої пухлини, вже в головці підшлункової залози. Оперативне втручання також пройшло без ускладнень.

Уже на п’ятий день після другого втручання Сергій поїхав додому. Рівень цукру в крові нормалізувався. Нападів судом нема. Після відновлення Сергій мріє повернутися до повноцінного життя.