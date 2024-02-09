Бійця врятували завдяки злагодженій роботі медиків на всіх етапах

В одному із прифронтових шпиталів львівські лікарі врятували 36-річного захисника, через усе тіло якого пройшов наконечник снаряда. Боєць отримав надважкі поранення, але хірургам вдалося його врятувати.

Як повідомив ZAXID.NET судинний хірург Львівської обласної клінічної лікарні Тарас Кобза, який зараз у прифронтовій зоні, наконечник снаряда діаметром 3-4 см ударив у підключичну ділянку бійця, пройшов через всю грудну клітку, викликавши гемопневмоторакс, далі – через живіт і зупинився у лівій клубовій ділянці, пошкодивши кістки тазу і зовнішню клубову артерію.

Судинний хірург Тарас Кобза тримає наконечник снаряда. який дістали з тіла бійця

Поранення – надскладне. Лише одне пошкодження клубової артерії може призвести до смерті, не кажучи про інші ураження. Утім, медикам вдалося врятувати військового. Начальник хірургічного відділення Володимир Семенчук наклав пораненому плевральний дренаж, а вже в операційній за порятунок воїна взялися судинні хірурги Тарас Кобза і Данило Плахтина. Вони видалили наконечник снаряда і зупинили масивну кровотечу, зшивши ушкоджену клубову артерію.

«Чітко спрацювала евакуаційна бригада медиків, які наклали тиснучу пов’язку і швидко доставили пораненого до лікарні. Зменшив крововтрату і сам наконечник, який застряг у клубовій ділянці. Швидко спрацювали хірурги лікарні. Усе це в комплексі і врятувало бійцю життя», – каже Тарас Кобза.

Пораненого військового у задовільному стані госпіталізували для подальшого лікування у лікарню Дніпра.