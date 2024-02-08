Після відновлення слуху Юрій вже повернувся до побратимів

Отоларингологи львівської дитячої лікарні св. Миколая допомогли 47-річному захисникові, який майже повністю втратив слух у боях, знову чути. Вони зробили першу у західному регіоні операцію з кісткової імплантації апарата для слуху дорослому пацієнту.

Як повідомили у лікарні, слух у Юрія почав погіршуватися після низки контузій на фронті. Через неодноразове ураження вибуховими хвилями пошкоджень зазнав слуховий нерв воїна. З часом він перестав чути на праве вухо, а на ліве слух знизився аж до 30%. Один із побратимів Юрія, який лікувався у Львові, порадив йому звернутися до львівських спеціалістів. А вже ті скерували бійця до отоларингологів лікарні св. Миколая, які мають значний досвід в імплантації слухових систем.

Оскільки захисник прагнув якнайшвидше повернутися у стрій, отоларингологи лікарні обрали метод лікування із коротким реабілітаційним періодом. Вони вирішили провести операцію з кісткової імплантації системи провідності BAHA. Після такого втручання відновлення триває лише місяць. Дітям у лікарні ці операції успішно виконують уже впродовж чотирьох років, ось дорослому пацієнту її провели вперше.

«Отоларингологи вживити воїнові безпосередньо в кістку завушної ділянки імплант, який кріпиться разом із магнітом. Коли ж рана після втручання загоїлася, зверху над вухом йому встановили процесор, який через кістку передає звук до слухового нерва і дає можливість знову чути», – кажуть у лікарні.

Після відновлення слуху захисник вже повернувся на службу.