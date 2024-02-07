У реабілітаційному центрі розвіднику зробили 10 складних реконструктивних операцій. Попереду - ще майже стільки ж

47-річний Володимир Овсяніков втратив на війні руку, око й дуже травмував ногу. Він вже переніс майже 20 операцій, попереду – ще близько 10 оперативних втручань, тривала реабілітація і протезування. До Львова, у Національний реабілітаційний центр «Незламні» ((Unbroken), його госпіталізували п’ять місяців тому. Разом з ним приїхала мама. Вона – вчителька, веде уроки онлайн прямо з палати і доглядає сина.

Володимир родом з маленького села Андріївка, що на Дніпропетровщині. З початком повномасштабної війни він вирішив йти в ЗСУ, але його не взяли за станом здоров'я. Та він не відступив і у березні домігся свого, у ЗСУ став розвідником. Воював на Херсонщині та Донеччині, повідомили у Центрі.

Важке поранення захисник отримав у липні 2023-го. «Був сильний обстріл, нас атакували нас з усіх сторін. Я коригував вогонь. Був приліт і один з моїх побратимів отримав поранення. Я підбіг йому допомогти і в той же момент ворог поцілив прямо в нас - весь удар я прийняв на себе»,– згадує розвідник.

Мати розвідника завжди поруч і веде уроки онлайн прямо з лікарняної палати сина

Уламки посікли Володимиру майже все тіло. Він втратив праву руку, частину пальців на лівій та око. Сильно постраждала і права нога. Був високий ризик ампутації. Після низки лікарень він потрапив до Львова, у реабілітаційний центр «Незламні», де продовжилася бороться за порятунок його кінцівки. Хірурги Центру зробили йому 10 складних реконструктивних операцій, одну з них – спільно з американськими хірургами, а саме – відновлення цілісності кістки та free flap – пересадку власних м’яких тканин пацієнта.

Загалом Володимир переніс вже майже 20 операцій. Попереду на захисника чекає ще близько 10 оперативних втручань. У палаті з ним щодня займається фізична терапевтка, аби уникнути ускладнень.

Хірург Гнат Герич і поранений розвідник Володимир Овсяніков

«Ми працюємо над силою м‘язів пацієнта, щоб запобігти їх атрофії, а також з контрактурою в суглобах Володимира. Він вже самотужки з ліжка пересідає на крісло колісне, це великий успіх», – каже фізична терапевтка Христина Цап.

Наступні операції вже проведуть щелепно-лицеві хірурги. Це буде серія пластичних операцій з відновлення обличчя. Далі – тривала реабілітація та встановлення сучасного протеза руки. Попри численні травми захисник хоче повернутися на фронт, аби допомагати побратимам.