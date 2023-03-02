Це була 45-а роботична операція львівських хірургів

Хірурги львівської лікарні св. Пантелеймона видалили 46-річній львів’янці пухлину яйника, розміром 7х8 см усього через кілька проколів. Команда хірургів оперувала жінку з допомогою робота Da Vinci.

Жінка, повідомили в лікарні, звернулася до лікарів зі скаргами на біль внизу живота та спини. На МРТ медики побачили велику пухлину – фібротекома яйника. Це доброякісна пухлина, яка найчастіше зустрічається у жінок в предклімактичному періоді. Якщо вчасно її не видалити, може перерости у злоякісну.

У жінки виявили фібротекома яйника, розміром 7х8 см.

Після консультацій, хірурги вирішили виконати оперативне втручання з мінімальним травматизмом для пацієнтки і задіяти робот Da Vinci.

До складу оперційної бригади увійшли акушер-гінеколог Оксана Стасишин, а також хірурги Артур та Андрій Гураєвські, Андрій Дворакевич, Андрій Стасишин, Дмитро Шевчук та Олександр Калінчук. До слова, ця команда зробила вже 45 роботичних втручань.

Операція тривала 1,5 години. Лише три проколи замість великого розрізу, надточні рухи мікроінструментами і жіну звільнили від фібротекоми.

Після втручання пацієнтка почується добре. Вже на другу добу її з лікарні виписали додому.