Вже скоро в українському прокаті стартує веселий мультфільм для дітей та дорослих від творців «Нікчемного Я» та «Посіпак».

Кіномани зі стажем точно пам’ятають Ейса Вентуру у виконанні Джима Керрі – ексцентричного детектива у гавайській сорочці, здатного відшукати будь-яку зниклу тварину: від хом’ячка до дельфіна. А тепер у розшуку домашніх тварин в Ейса з’явився мальований конкурент – зухвалий детектив-кабанчик на ім’я ХітПіг.

Разом із кінокомпанією Adastra Cinema, українським дистрибутором анімації «ХітПіг. Розшук домашніх тварин», розповідаємо, чому варто всією сім’єю подивитися цей незвичний мультфільм, який стартує в кінотеатрах України вже 6 лютого.

Про що мультфільм

«Якщо твоя киця – мандрівниця, якщо твій бик зненацька зник, а корова щезла знову – тобі потрібен я, ХітПіг!» – доволі самовпевнена реклама. Але чесна, адже ХітПіг по-перше і справді напрочуд самовпевнений, а по-друге – дійсно майстерний детектив із розшуку зниклих тваринок. Одного разу він отримує дуже вигідне замовлення: відшукати зниклу циркову слониху Піклз. І знаходить її майже відразу, проте познайомившись із нею розуміє, що вертатися до цирку волелюбній Піклз ніяк не можна, адже там з неї просто знущаються. ХітПіг і Піклз поступово стають справжніми друзями, а друзі завжди помагають одне одному в біді.

Засновано на книжці лауреата Пулітцерівської премії

«ХітПіг. Розшук домашніх тварин» є адаптацією чудової дитячої книжки, бестселер New York Times «Піт і Піклз» (2008). Її автор – письменник і ілюстратор Берклі Брезед, лауреат Пулітцерівської премії за редакційний малюнок. І саме Берклі допоміг сценаристам Девіду Розенбауму («Посіпаки-газонострижаки», «Ріверданс: Анімаційна пригода») та Тайлеру Верріну («Ріверданс: Анімаційна пригода») адаптувати (чи, скоріше, переписати) власну книжку з 25 сторінок для повнометражного мультфільму, виступив виконавчим продюсером проєкту, а також розробив концепт-арти для персонажів мультфільму, включно із тим, як має виглядати сам ХітПіг.

Кадр з мультфільму

«Я отримав неймовірне задоволення, розробляючи дизайни для мультфільму. Можливо, для інших ілюстраторів процес перетворення їхніх книжок на 3D-мультфільм був би більш болючим, але я в душі кінематографіст, тож для мене це не склало жодних проблем»,– каже Берклі.

Режисери «Посіпак» та «Нікчемний Я»

Якщо стиль і жарти у «ХітПіг. Розшук домашніх тварин» вам чимось невловимо нагадають роботи культової анімаційної студії Illumination, то це не випадковість. Хоча мультфільм створено британською студією Aniventure, його режисерами стали Чинція Анджеліні та Девід Фейсс, котрі якраз і працювали над коронними мультами Illumination про Грю та його невгамовних посіпак. Так, Чинція зокрема була арт-директоркою мультфільмів «Посіпаки» (2015) і «Нікчемний Я 3» (2017), а Девід розробляв візуальний сторітелінг для «Посіпаки: Становлення лиходія» (2022).

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Для дорослих та дітей

Аби зробити мультфільм цікавим і для маленьких глядачів, і для їхніх батьків, творці анімації креативно підійшли і до стилю анімації, і до самої історії.

Чинції Анджеліні прийшла ідея надати світу, у якому розгортаються пригоди ХітПіга та Піклз, футуристичної кіберпанкової естетики: багато неону на загальному похмурому тлі, вайб 1980-х – щось, на зразок «Того, що біжить по лезу», але у форматі дитячого мультфільму. І ця смілива ідея спрацювала! Така естетика вабить дорослих глядачів, а для малечі мульт додатково «розфарбували» яскравими кольорами.

Кадр з мультфільму

«Цей фільм на початку був досить темним, але бельгійська художниця Сільві Лакруа, котра стала нашою арт-директоркою, додала багато пастельних кольорів – бірюзовий, лососевий тощо – і це працює. Така контрастність відрізняє «ХітПіга» від інших 3D-мультфільмів, які зазвичай дуже яскраво освітлені, і надає йому свій власний стиль», – розповідає Девід Фейсс.

Окрім розробки візуального стилю, також творцям анімації треба було розробити логічні правила для специфічного кінематографічного світу, в якому тварини, такі як ХітПіг, можуть говорити, думати, діяти та рухатися як люди, тоді як інші тварини – такі як Піклз, – поводяться загалом як звичайні чотирилапі (окрім здатності розмовляти). І це стало великою виробничою проблемою, особливо враховуючи, що історія також включає людських персонажів.

Кадр з мультфільму

«Все має бути логічним, але водночас простим і зрозумілим навіть наймолодшій аудиторії. Тож головне правило полягало в тому, що ХітПіг спілкувався з людьми, а інші тварини розмовляли лише між собою. ХітПіг став наче містком між людьми та тваринами в цьому світі і єдиним персонажем, який міг порушити правила тварин», – пояснює Чинція Анджеліні.

Також у сценарій додали багато жартів, знову ж таки, для глядачів різних вікових категорій. А ще мультик має і певну соціальну місію, адже акцентує тему прав тварин, хоча й робить це в веселій ігровій формі.

Кадр з мультфільму

«Ми не діємо надто нав'язливо. Багато з того, що ми хотіли сказати, ми просто передаємо через саму історію дружби ХітПіга та Піклз, через їхню турботу одне про одного. Тож будь-хто може дивитися цю історію і насолоджуватися нею – такою, якою вона є», – каже Девід Фейсс, вегетаріанець, для якого особисто тема захисту тварин є дуже важливою.

І вже від 6 лютого ця історія – у кіно.