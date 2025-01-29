Джордж Мартін вже подивився екранізацію власного твору

Вийшов український трейлер епічного фентезі-екшну «У загублених землях» з Мілою Йовович та Дейвом Батістою у головних ролях. Фільм є екранізацією однойменного роману творця «Гри престолів» Джорджа Мартіна. Стрічка вийде в прокат в Україні 13 березня.

За сюжетом, могутня відьма Грей Еліс (Міла Йовович) мандрує Загубленими землями у пошуках фантастичної сили, що здатна перетворити людину на перевертня. У небезпеках її супроводжує таємничий охоронець Бойз (Дейв Батіста). Разом вони відважно борються з темними створіннями, однак лише відьма знає, до чого може призвести кінцева мета їхньої подорожі.

Режисером фільму став Пол Андерсон, відомий своєю роботою над франшизою «Оселя зла» та стрічкою «Три мушкетери». У новому фільмі він ретельно відтворює атмосферу темного апокаліптичного світу, де панує зла магія. Режисер надзвичайно точно працює із тою реальністю, яку створив письменник.

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Джордж Мартін вже подивився екранізацію власного твору і назвав фільм «неймовірно атмосферним, похмурим та приправленим гумором». Він також розповів, що розглядає можливість написати продовження історії про відьму Грей Еліс для майбутніх сиквелів.