Світова прем'єра фільму відбулася на 77-му Каннському кінофестивалі

27 лютого, після української прем’єри на фестивалі «Вечори французького кіно» в кінотеатрах вийде новий фільм «Фанфари» режисера Еммануеля Курколя, лауреата премії Європейської кіноакадемії та номінанта на премію «Сезар». Глядачі з України вже знайомі з попередньою роботою режисера, стрічкою «Тріумф». Уже вийшов офіційний український трейлер його нової картини.

Головний герой Тібо – відомий диригент, який раптово виявляє, що був усиновлений. Працівник їдальні та аматор-тромбоніст Джиммі – його молодший брат, про існування якого він ніколи не знав. Успішний музикант і невдаха. Здається, що між братами немає нічого спільного, крім любові до музики. Та помітивши талант Джиммі, Тібо прагне змінити його долю.

Світова прем'єра фільму відбулася на 77-му Каннському кінофестивалі 2024 року.

У головних ролях знялися відомі французькі актори Бенжамен Лаверн, якого глядачі могли бачити у фільмах «Французький вісник», «Полуничка» «Одіссея», а також П'єр Лоттен, відомий за серіалом «Люпен» та фільмами «Тріумф» та «З божої волі». Для цієї ролі актори проявили себе не лише як актори, але і як музиканти: Бенжамен Лаверн спеціально навчився диригувати оркестром, а П'єр Лоттен опанував гру на тромбоні.

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Видання Cineuropa порівнює «Фанфари» з популярною комедією «1+1» («Недоторкані»). Next Best Picture характеризує стрічку як «якісну розвагу, що дає багато приводів для роздумів і дарує чудову музику».