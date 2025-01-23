Прем’єри, що вийшли на кіноекрани цього тижня тішать різними жанрами. Це і тонкий європейський артхаус, і українська комедія, і байопіки. Про картину, що розповідає про Боба Ділана, ми вже написали. Тепер поговоримо про Сент-Екзюпері та його колег по прокату.

«Заломлення світла»: фільм з програми Каннського фестивалю

В український прокат вийшов фільм, що минулого року відкривав каннську програму «Особливий погляд». «Заломлення світла» ісландського режисера Рунара Рунарссона належить до рідкісних перлин європейського «фестивального кіно», яке не надто часто потрапляє у наш прокат. Це камерний фільм про проживання горя, універсальна історія, яку режисер розповідає через емоції, що проживає молода дівчина Уна. Молода студентка, що вивчає перформативне мистецтво в Ісландському університеті, закохана у молодого хлопця Дідді. Вони приховують свої почуття, проте уже завтра Дідді має завершити попередні стосунки, щоб бути з Уною. Проте завтра так і настане. Уна лишається сама зі своїм горем, яке має приховувати.

По суті Уна та їх спільні з Дідді друзі проживають один день, коли дізнаються про втрату. Їх емоції стають основою фільму. А стримані, загнані до середини почуття нагадують стиснуту пружину. Повільна та водночас дуже напружена історія розгортається на тлі буденного життя міста. А світло, яким режисер користується, як одним із найважливіших інструментів, дає глядачеві надію.

Рунар Рунарссон є частим гостем великих фестивалів. Дві його короткометражки, «Анна» та «Два птахв», брали участь у каннському конкурсі, як і повнометражний дебют «Вулкан». Фільм «Горобці» отримав головну нагороду у Сан-Себастьяні, а «Відлуння» брав участь у конкусі Локарно.

«Коли ти вийдеш заміж?»: комедія з українськими зірками

Аавантюрно-романтична комедія «Коли ти вийдеш заміж?» зібрала докупи українських зірок: головні ролі виконали Наталка Денисенко, Антоніна Хижняк, Тарас Цимбалюк і Павло Текучев. Режисером фільму є Олексій Комаровський.

Мистецтвознавиця Ксенія (Наталія Денисенко) прекрасно розуміється на картинах, їй чудово вдається керувати галереєю. Однак вона геть безпорадна коли йдеться про чоловіків. Її щойно кинув наречений, тож аби прийти до тями дівчина вирушає на море. Випадково їй на очі потрапляє картина Поля Гогена «Коли ти вийдеш заміж?». Розуміння того, що саме вона бачить на власні очі, штовхає Ксенію у вир пригод. Однак вона не єдина, хто розуміє цінність справжніх шедеврів. Поруч з веселою та небезпечною Лорою (Антоніна Хижняк) на творіння художників починаєш дивитися інакше. Та й на своє власне життя погляд змінюється також.

Зйомки фільму відбувались, зокрема, у Львові. Режисер картини Олексій Комаровський орзазначив розповів, що завдяки ШІ було відтворена сцену з «елементами Франції кінця XIX століття». Фільм був створений у копродукції чотирьох країн: України, Словаччини, Хорватії та Латвії.

З 24 по 28 січня творці фільму вирушать у масштабний кінотур містами України. Вони завітають до Одеси, Вінниці, Тернополем, Хмельницького, Івано-Франківська, Львова та Рівного.

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«Сент-Екзюпері»: як Луї Гаррель став Маленьким принцем

Пригодницька драма «Сент-Екзюпері» (на головному фото) розповість про автора культових книжок «Маленький принц» та «Планета людей». Проте картину важко назвати традиційним байопіком.

Події фільму відбуваються у 1930 році в Аргентині. У цей період Сент-Екзюпері був пілотом французької авіапошти. Разом із колегою Анрі Гійоме вони задумали прокладати коротший повітряний маршрут через гори. Однак розвідувальний політ Гійоме закінчується погано: він зникає. Сент-Екзюпері вирушає у небезпечний нічний політ, щоб знайти друга. Це випробування, повне смертельних ризиків, стає для нього переломним моментом, змінюючи його світогляд та надихаючи на створення «Маленького принца».

Головну роль у фільмі зіграв Луї Ґаррель («Мрійники», «Молодий Годар», «Три мушкетери»). Також у фільмі знімались Діана Крюґер («Троя», «Безславні виродки», «На межі»), Венсан Кассель («Доберман», «Три мушкетери»), Бенуа Мажимель («Піаністка», «Смак пристрасті») та інші.

Режисером є Пабло Аґеро («Єва не спить», «Син чоловіка»), який у 2006 році отримав нагороду Каннського кінофестивалю за короткометражку «Перший сніг».

Герой Луї Ґарреля шукаю друга і в реальності, і в уяві, поєднуючи у своєму образі й пілота Сент-Екзюпері, і Маленького принца. Подорож у горах та у фантазіях знята дуже гарно, де основою багатьох кадрів стають малюнки самого письменника.