Культурний тиждень у Львові насичений концертами та виставами, які не можна ігнорувати. Крім того, серед них – багато благодійних. Тож маємо добірку цікавих подій, на які варто звернути увагу.

20 січня, понеділок

Концерт «Пиріг і Батіг». Прем’єра альбому «Колядницький»

«Пиріг і Батіг» – самобутній музичний колектив, який був створений для відтворення оригінальної музики, що зберігає дух та культурні особливості українців. «Співана поезія» або «декламація у віршах» – так визначають свій стиль власне учасники гурту. Композиції музикантів сповнені барокового, академічного звучання, а також етнічних елементів. 20 січня музиканти наживо презентуватимуть свою коляду, яку практикують вже чотири роки. До нового альбому увійшли твори, що якнайяскравіше демонструють унікальну концепцію. Вона – у зворотній еволюції колядницьких традицій: від авторської до архаїчної космогонії.

Театр імені Марії Заньковецької, 19:00

21 січня, вівторок

Концерт «Піккардійська Терція»

«Піккардійська Терція» у Львові завершує традиційний зимовий концертний тур містами України. Усі концерти колективу є благодійними, на них формація акумулює кошти саме на українське військо.

Родзинкою вечора стане колядка «Гляньте, люди», уже знайома прихильникам творчості «Піккардійської Терції», адже попередня її версія увійшла в альбом «Казка на білих лапах». Цього року колядку музику Ярослава Нудика та слова Лідії Меланіч «Терція» випускає в новій версії.

Театр ім. М. Заньковецької, 17:00; 19:30

Вистава «Другу»

Волонтерський проєкт «Другу» (на головному фото) – це поетично-музичний перформанс від Школи мистецтв вільних та небайдужих (Львів). Всі кошти з дійства будуть спрямовані друзям, які воюють або воювали і потребують допомоги в реабілітації. Проєкт буде існувати доти, доки не завершиться війна в Україні.

«Другу» – своєрідний діалог актора та молодої композиторки на матеріалі поезій українських авторів 1920–30-х років. Звучать тексти семи поетів: Євгена Маланюка, Володимира Свідзінського, Максима Рильського, Євгена Плужника, Павла Тичини, Володимира Сосюри та Михайля Семенка. Режисер: Олег Онещак. Композиторка: Марія Верб’яна. Діють: Олег Онещак та Марія Верб’яна

Театр ім. Л. Курбаса, 18:00

22 січня, середа

Концерт-історія «Гаррі Поттер»

Концерт-історія Гаррі Поттер від Lumos Orchestra – музика з усіх восьми фільмів саги про хлопчика, що вижив. Програма обрамлена цілісною історією, костюмами, декораціями та відеорядом, що дозволять зануритись у магічний всесвіт Джоан Ролінг. Музика Джона Вільямса, Патріка Дойла, Ніколаса Гупера та Александра Деспла прозвучить у виконанні Lumos Orchestra та камерного хору «Євшан». Диригент концерту – Роман Кресленко. Художня керівниця хору – Ірина Кресленко.

Львівська опера, 16:00; 19:00

23 січня, четвер

Виставка робіт, створених дівчатами з інвалідністю

У Львівському муніципальному мистецькому центрі відбудеться відкриття виставки «Просто малюнки». Цей артпроєкт демонструє роботи дівчат із психічними порушеннями.

«Виставка презентує роботи дівчат, які через малюнки досліджували важливі для кожної людини питання: "Як я почуваюся?", "Що я люблю?", "Про що мрію?". Ці малюнки – щирі відповіді на складні запитання, які рідко ставлять людям із психічними порушеннями. Поряд із роботами ви зможете побачити короткі тексти інтерв’ю, розповіді мисткинь та їхні фотографії. Такий контекст допомагає глибше зрозуміти кожну з учасниць та її творчий шлях», – розповідають організатори.

Відкриття: Львівський муніципальний мистецький центр, 17:00. Вхід вільний

Поетичні читання в театрі Курбаса



«Перед лицем війни/W obliczu wojny» – це поетична серія українських поетів в перекладі на польську мову, яка зібрала вже понад 40 імен з України. Aduiostories спільно з Wydawncitwo Pogranicze цього разу вирішили зробити благодійний поетичний вечір разом з театром Курбаса в підтримку 3 батальйону 10 роти 79 бригади ЗСУ за участі фонду Ukraina Pomagamy.

Вірші читатимуть поети та поетки, книжки яких були видані у серії «Перед лицем війни», а саме Галина Крук, Остап Сливинський, Катерина Міхаліцина та Юлія Мусаковська (на фото). Їх голоси зазвучать на сцені театру в супроводі імпровізації музиканта Артема Бемби.

Театр імені Леся Курбаса, 19:00. Вхід на подію за мінімальний донат від 200 грн.

24 січня, п’ятниця

Льодове шоу Harry On Ice

Постановка на межі театру та цирку, комедії та магії, що поєднує циркове мистецтво та фігурне катання в одне шоу на льодовій арені, яка спеціально створюється на сцені кожного залу.

Через платформу 9¾ глядачі вирушать в подорож коридорами Гогвартса, відвідають матч із квідичу, а потім разом подолають Темного Лорда та потраплять на святковий бал.

Центр Довженка, 18:00

25 січня, субота

Джуніор концерт Львівського органного залу

Джуніор концерт – це чудова можливість об'єднати талановитих дітей та підлітків, щоб дати їм платформу для виявлення своїх музичних здібностей перед аудиторією. Хто знає – можливо, за кілька років їхні імена на афішах збиратимуть повні зали, а за можливість їх запросити змагатимуться найкращі концертні майданчики Європи.

Джуніор концерти – ініціатива Львівського органного залу у співпраці з музичними школами Львова та Управлінням культури Львівської міської ради. Куратори проєкту: Тарас Демко, Ольга Хома. Виконавці: учні музичних шкіл Львова

Львівський органний зал, 14:00

26 січня, неділя

Перегляд фільму «Смак вишні» Аббаса Кіаростамі

Аббас Кіаростамі залишився в Ірані після Ісламської революції 1979 року й зняв понад 40 стрічок. У 1997 він отримав «Золоту пальмову гілку» Каннського кінофестивалю за фільм «Смак вишні». Чоловік середніх років планує вчинити самогубство і вже викопав собі могилу в горах, але йому потрібен хтось, хто зариє його землею. Він вирушає до Тегерана, щоб найняти помічника. Він намагається умовити молодого солдата-курда, який від нього втікає, потім афганця, студента медресе, який читає йому проповідь про гріх самогубства. Нарешті він зустрічає старого азербайджанця-таксидерміста, який погоджується виконати запропоновану роботу, проте прагне переконати пана Баді відмовитися від свого наміру, розповівши, що в минулому і сам хотів повіситися, але його утримав від самогубства смак вишні, що став символом життя, йдеться в описі фільму.

Кіаростамі мав величезний вплив на світову кіноіндустрію. Жан-Люк Годар сказав про Кіаростамі: «Кіно починається із Девіда Ворка Гріффіта і закінчується Аббасом Кіаростамі». Серед відомих робіт режисера стрічки «Крупний план» (1990), «Де дім друга?» (1987), «Копія вірна» (2009) та інші.

Львівський муніципальний мистецький центр, 18:00