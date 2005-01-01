Хлопчик з Червонограда, якому пересадили кістковий мозок, вийшов з лікарні

Перші хвилиниз батьком за межами лікарняної палати

У четвер, 3 січня, хлопчику з Червонограда Олегу Казміруку, якому 23 листопада в університетській клініки міста Бидгош (Польща) пересадили кістковий мозок, лікарі нарешті дозволили залишити лікарняну палату і поселитися на квартирі разом з батьками. Хлопчик сприйняв це як надзвичайний різдвяний подарунок. Це втішна новина і для майже 12 тисяч людей, які робили пожертви (зібрали 4 млн грн), аби врятувати цього хлопчика.

10-річний Олег, як повідомила ZAXID.NET мама хлопчика Наталія Казмірук, з великою радістю покинув лікарняну палату, бо понад рік провів у лікарнях: спершу у Львові, а з початку листопада у Польщі. Йому хотілося походити, подихати свіжим повітрям, подивитися місто. Гуляти містом він наразі не буде, але переїзд на квартиру, яку винаймають батьки, просто окрилили хлопця, його переповнюють позитивні емоції.

«Олег ще вживає жменю таблеток, але почувається добре. Скільки ми ще тут пробудемо, важко сказати. Через місяць після пересадки йому робили пункцію, всі кровотворні паростки були. Далі на 60 день після трансплантації ми маємо лягати ще раз на пункцію кісткового мозку, і тоді за результатами буде чіткіша картина. Тромбоцити чомусь не ростуть, але ми сподіваємося, що все владнається», - каже Наталія Казмірук.

Батько Олега також переїхав у Бидгош, влаштувався там на роботу, тож морально та матеріально підтримує сина.

Мати Олега завела у Facebook сторінку, в якій кожного дня писала про самопочуття сина після трансплантації. Перші дні, тижні для хлопчика були дуже важкими, але він мужньо терпів біль, бо щиро вірив, що одужає. Останній тиждень інформація від Наталії Казмірук була більш оптимістична. Усіх, хто хвилювався за долю хлопчика, втішали слова матері «син почувається добре», «в Олега з’явився апетит” тощо. Особливо додавали оптимізму фотографії, на яких Олег завжди щиро усміхається.

Різдво хлопчик з батьками зустріне у Польщі. Він тривалий час не міг нічого їсти, згодом з’явився апетит, але йому не все можна було їсти. Найбільше, за словами мами, просить котлети з картопляним пюре. Йому і зараз ще не дозволяють все їсти, але на Святвечір кутею він таки поласує.

Нагадаємо, в Олега Казмірука виявили мієлодиспластичний синдром. Іншими словами, його кістковий мозок не працював. Врятувати хлопчика могла лише пересадка кісткового мозку від неродинного донора, на яку він чекав майже рік.