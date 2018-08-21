Хлопці з голосами левів — квартет «LeonVoci» записав перший компакт-диск

Львівський квартет «LeonVoci», що пропагує класичну музику в сучасній обробці, випустив першу платівку і назвав її «Етнопростір». Презентували диск найперше у червні в Будапешті.

Кажуть, Угорщина дуже їх любить, проте тоді вельми хвилювалися.

«Дуже сильно переживали, як сприймуть. Більше половини угорців там було. Вони ж не розуміють, про що ми співаємо. І що ви думаєте? Нас чотири рази викликали «на біс». Вони нас практично не відпускали!», ‒ поділився спогадами учасник квартету «LeonVoci» Роман Чава.

Хлопці співають французькою, іспанською, італійською, польською, англійською. У жанрі опера, попопера та опера кросовер. Однак у диску 13 українських пісень. Серед народних ‒ і Шевченкова «Зоре моя вечірняя», і Мозгового «Материнська любов».

«А ще «Їхали козаки», «Ой, чий то кінь стоїть».. Використовували дуже відомі стилі.. Бо ми співаємо оперними голосами, але використовували рок-музику, рок-обробку. Так само залучили українські народні інструменти», ‒ пояснив учасник квартету «LeonVoci» Ігор Радванський.

Ці хлопці стали зірками у 2016 році, коли увійшли до півфіналу польського телевізійного шоу «Mam Talent!». І після того життя їхнє перевернулося: вони давали концерти і з великим симфонічним оркестром, і навіть вже мають свій польський бенд, з яким концертують.

«Для нас приємно, що на концертах нас оголошують: «Зірки телевізійної програми шоу «Маю талант» в Польщі. І після того ми близько 100 концертів мали. Переважно в Польщі, багато дуже в Угорщині», ‒ розповів учасник квартету «LeonVoci» Назар Тацишин.

А тепер виконавці ще й мають щорічну традицію ‒ концертувати в найбільшій базиліці Будапешта Святого Іштвана, де свого часу співали і Лучано Паваротті, і Пласідо Домінго, і Андреа Бочеллі. А в залах часом глядачів назбирується близько 2 тисяч.

«Іноді в час концерту розповідаєм, що є різні рівні аплодисментів. Один з тих найвищих ‒ це коли публіка аплодує стоячи, тупає ногами, викрикує і біжутерія летить на сцену. Від дівчат ‒ біжутерія, золото. Це жарт, звісно. Але публіка це зрозуміла буквально. І під час однієї з пісень ‒ ми так бачимо бічним зором ‒ летить із залу на нас щось. Можна й злякатися, бо незрозуміло, темно. Але пізніше помітили, що це був браслет жіночий», ‒ розповів історію учасник квартету «LeonVoci» Андрій Стецький.

Тепер хлопці запустили і сайт. А в їхніх планах ‒ ще й диск з авторською піснею.