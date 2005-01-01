H&M відкриє в Україні перший магазин вже в серпні

H&M виходить на український ринок

Одна з найбільших в Європі мереж одягу H&M в серпні відкриє перший магазин. Про це у вівторок, 12 серпня, повідомило видання LB.ua з посиланням на прес-службу компанії.

Магазин відкриється ТРЦ Lavina Mall у Києві, матиме площу 2 900 кв.м. і запропонує покупцям лінії одягу та товари для дому H&M HOME.

Варто уточнити, що H&M планували увійти на український ринок ще в 2014 році, але відклали її через складну політичну ситуацію в Україні. В першому кварталі 2014 року непродовльчі мережі діагностували падіння продажів на 20-30% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року.

Нагадаємо, що H&M є однією з найбільших у Європі мереж магазинів одягу зі штаб-квартирою у Стокгольмі. В січні 2018 року компанія потрапила в неприємну ситуацію, коли спільнота висловлювала обурення рекламою з чорношкірою дитиною в толстовці з написом «Найкрутіша мавпа в джунглях».