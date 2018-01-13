У Південній Африці розлючений натовп погромив магазини H&M через расистську рекламу

Мережа магазинів H&M зазнала атаку через расистську рекламу

Поліція в Південній Африці використовувала гумові кулі для розгону активістів, які трощили магазини компанії H&M. Про це інформує ВВС.

Як зазначається, таким способом громадяни висловлювали обурення рекламою з чорношкірою дитиною в толстовці з написом «Найкрутіша мавпа в джунглях». Компанія вибачилася за неї, але цього виявилося недостатньо.

У суботу, 13 січня протестувальники напали одразу на кілька магазинів в Йоганнесбурзі та Преторії. Напади координувалися ліворадикальної партією «Борці за економічну свободу», яка визнала рекламу H&M яскравим проявом расизму.

Шведська компанія кілька днів тому вибачилася за рекламу, що викликала гнів не тільки в ПАР але й по всьому світі. Негідно розрекламований товар відкликали з продажу. Однак представники партії вважають, що одних вибачень недостатньо. «Час для вибачень за расизм минув. Повинні бути наслідки», - написав у Twitter прес-секретар партії Мбусені Ндлозі і виклав фотографії, на яких активісти вриваються в магазини H&M.

The time of apologies for racism are over; there must be consequences to anti-black racism, period! #EFFprotest https://t.co/0PZlC4cpOr — IG: @MbuyiseniNdlozi (@MbuyiseniNdlozi) January 13, 2018

На фотографіях видно, що учасники протесту били вітрини, розкидали одяг і перевертали манекени.

[IMPORTANT NOTICE]: All the stores of that racist retailer @hmsouthafrica are CLOSED. Racism must fall and we will never tip toe around racists. pic.twitter.com/eqmw885k6X — Floyd Shivambu (@FloydShivambu) January 13, 2018

EFF supporters at H&M WATCH the trashing... pic.twitter.com/Kw0xUaG4Cb — Yusuf Abramjee (@Abramjee) January 13, 2018

У поліції повідомили про декілька нападів на магазини H&M в провінції Гаутенг (де й знаходяться Йоганнесбург та Преторія). В одному випадку були вкрадені кілька предметів - саме в цьому торговому центрі поліції довелося застосувати гумові кулі.

Нагадаємо, заклики до бойкоту продукції H&M проголосили одразу у кількох країнах, після того як реклама, що з'явилася на сайті шведської компанії, поширилася в соціальних мережах. Відомий канадський музикант гурту The Weekend, який співпрацював з H&M, приєднався до числа критиків і заявив, що розриває контракт з компанією. Пізніше його підтримав репер G-Eazy, який в березні випустив лінію одягу з H&M.

Між тим, матір дитини, яка стала моделлю для фотографії, заявила, що не вважає рекламу образливою. Вона закликала критиків H&M не роздувати скандал.