У США помер один з колишніх лідерів «Ку-клукс-клану»

Кіллен був засуджений до 60-ти років тюремного ув’язнення

Американець Едгар Рей Кіллен, один із лідерів «Ку-клукс-клану» 1960-х років, який відбував тюремний термін у справі про вбивство трьох борців за права людини в штаті Міссісіпі, помер у віці 92-х років. Про це повідомляє BBC Україна.

Суд засудив його до 60-річного терміну у 2015 році. Це сталося за 41 рік після злочину, скоєного натовпом расистів 1964 року. Сам Едгар Рей Кіллен, колишній баптистський священик, особисто не брав участі у вбивстві.

Молоді активісти Джеймс Чейні, Майкл Швернер і Ендрю Гудман були членами «Конгресу расової рівності» й домагалися реєстрації чорношкірих виборців в цьому південному штаті Америки. Їх заарештували після того, як вони відвідали підпалену церкву, де навчали чорношкірих виборців. Коли їх звільнили, вони потрапили в засідку, влаштовану членами «Ку-клукс-клану».

Справа про зникнення активістів привернула увагу всієї країни, після чого генеральний прокурор Роберт Кеннеді направив для розслідування в Міссісіпі агентів ФБР. Тіла трьох загиблих знайшли через шість тижнів – вони були поховані на сільськогосподарських угіддях поруч з земляною греблею.

У 1967 році Кіллен уже поставав перед судом, але тоді присяжні не змогли дійти згоди.

«Ку-клукс-клан» є нині загальним позначенням кількох ультраконсервативних рухів у США, що виступають проти расової рівноправності і пов’язаної з нею правозахисної діяльності, а також проти лівих ідей. Цей спротив неодноразово виливався в убивства членами руху його супротивників.