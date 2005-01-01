Трамп назвав бідні країни «брудними дірами», – ЗМІ

Президента США Дональда Трампа звинуватили в недипломатичній заяві

Під час наради з питань імміграції в Білому домі Дональд Трамп застосував щодо Гаїті та країн Африки недипломатичне формулювання, назвавши їх «брудними дірами». При цьому Трамп зазначив, що набагато краще було б приймати мігрантів із Норвегії.

За повідомленням газети The Washington Post, Трамп зробив цю скандальну заяву на зустрічі з сенаторами в Білому домі, проте Білий дім не спростував цього.

Згідно з інформацією видання, на зустрічі йшлося про статус в США деяких мігрантів з Гаїті, Сальвадора і африканських країн за програмою DACA, яка тимчасово захищає від висилки із США мігрантів, які нелегально приїхали до Сполучених Штатів в дитячому віці. У якийсь момент Трамп в емоційному пориві запитав, чому стільки людей з «брудних дірок» повинні приїжджати в США, повідомила The Washington Post з посиланням на два неназваних джерела.

Сам Трамп на своїй сторінці в Twitter наголосив, що він не використовував цього виразу.

«Слова, які я використовував на зустрічі з DACA, були жорсткими, але це були інші слова», – написав Трамп.

Never said anything derogatory about Haitians other than Haiti is, obviously, a very poor and troubled country. Never said “take them out.” Made up by Dems. I have a wonderful relationship with Haitians. Probably should record future meetings - unfortunately, no trust! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 січня 2018 р.

На висловлювання відразу відреагували в Південно-Африканській Республіці.

«Наша країна – не смердюча діра. Не є такими й Гаїті та інші бідні країни. З боку Дональда Трампа дуже негарно робити такі заяви щодо держав, які не підтримують політику США щодо них. Очевидно, що ми не можемо заборонити жодному президентові говорити те, що він думає. Але не варто забувати про те, що у розвинутих країн також є проблеми. І вони чималі», – заявив генеральний секретар Африканського національного конгресу Джессі Дуарте, повідомив «5 канал».

На цю заяву американського лідера також відреагували в ООН, назвавши її «шокуючою та ганебною».

«Якщо він дійсно так сказав, то це – шокуюче і ганебне висловлювання американського президента», – заявив представник Верховного комісаріату ООН у справах біженців Руперт Колвілл в п'ятницю, 12 січня, в Женеві, повідомила «Німецька хвиля».

«Не можна називати брудними дірами цілі країни і континенти, жителі яких не мають білий колір шкіри і з цієї причини не є бажаними в США. Ідеться не тільки про вульгарні слова. Тут відчиняються двері перед найгіршою стороною людства, схвалюється і заохочується расизм і ксенофобія, що може зруйнувати життя багатьох людей», – наголосив Колвілл.