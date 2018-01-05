США планують виділити $18 млрд на будівництво «стіни» на кордоні з Мексикою

СвітРоман Ганкевич, сьогодні, 14:13650

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США планують виділити $18 млрд на будівництво «стіни» на кордоні з Мексикою
фото Reuters
Трамп просить $18 мільярдів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою

Адміністрація Дональда Трампа планує протягом наступного десятиліття виділити $18 млрд на будівництво «стіни» на кордоні з Мексикою. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на документ від Служби митного та прикордонного контролю Міністерства внутрішньої безпеки США.

Як зазначається, гроші планують спрямувати на будівництво близько 508 км нової огорожі та зміцнення ще 655 км існуючої. За підрахунками адміністрації, крім зазначеної суми буде потрібно $8 млрд для оплати праці додаткового персоналу та навчання, $5 млрд на нові прикордонні технології і не менш ніж $1 млрд для будівництва додаткових під'їзних доріг.

Таким чином загальні витрати на «стіну» складуть більше $32 млрд на наступні десять років.

Як повідомлялося, у жовтні 2017 року Комітет з нацбезпеки Палати представників США виділив $10 млрд для будівництва стіни на кордоні з Мексикою. Будівництво укріпленої стіни на кордоні з Мексикою було однією з головних передвиборних обіцянок Дональда Трампа.

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