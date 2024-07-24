Кінокомпанія Warner Bros. Pictures випустила новий трейлер трилера «Джокер: Божевілля на двох». У ньому глядачам показали більше спільних кадрів за участю Артура Флека (Джокер) та Гарлін Квінзель (Гарлі Квін), ролі яких виконали Хоакін Фенікс («Гладіатор», «Наполеон») та Леді Гага («Народження зірки», «Дім Гуччі»). Цього разу вони заспівали у кадрі.

Події фільму «Джокер: Божевілля на двох», що є сиквелом фільму «Джокер» 2019 року, відбуваються невдовзі після фіналу попереднього в психіатричній клініці Аркхем, куди помістили Артура Флека на прізвисько «Джокер». Там він знайомиться з Гарлін Квінзель.

Режисером фільму є Тодд Філліпс, який зняв також перший фільм. У фільмі також задіяні Брендан Глісон («Банші Інішеріна2), Джейкоб Лофленд («Мад») та Кетрін Кінер («Пастка»).

Нагадаємо, фільм «Джокер 2» 28 серпня відкриє Венеціанський кінофестиваль.