Хорватія стала бронзовим призером катарського Мундіалю-2022

У суботу, 17 грудня, збірна Хорватії перемогла збірну Марокко у матчі за 3 місце Чемпіонату світу з футболу-2022 з рахунком 2:1

Перший гол було забито вже на сьомій хвилині – відзначився хорватський захисник Йошко Гвардіол, який головою відправив м'яч в сітку воріт. Але за дві хвилини рахунок зрівняв марокканець Ашраф Дарі. Рахунок знову змінився на користь хорватів наприкінці першого тайму, завдяки голу Міслава Оршіча. На перерву команди пішли за переваги Хорватії.

За весь другий тайм марокканці так і не змогли забити ще один гол. У підсумку, Хорватія втретє фінішувала у трійці найкращих команд на Чемпіонатах світу – у 1998 році хорвати також виграли бронзу, а на ЧС-2018 підопічні Даліча стали другим.

Марокко ж стала першою африканською командою в історії, яка дійшла до півфіналу ЧС і зіграла за третє місце на турнірі.

Фінал ЧС-2022 між Аргентиною і Францією відбудеться 18-го грудня, початок матчу – о 17:00 за Києвом.