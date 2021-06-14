Львів’янка Христина Погранична стала фіналісткою Чемпіонату Європи з художньої гімнастики. Серед трьох українських грацій вона найбільше наблизилась до медалі на Чемпіонаті Європи у Варні (Болгарія).

Як повідомляє сайт Федерації гімнастики України, в індивідуальних вправах Україну на континентальній першості представляли Христина Погранична, Вікторія Онопрієнко та Влада Нікольченко.

За результатами багатоборства Христина Погранична, яка виступала лише з одним видом, кваліфікувалась до фіналу у вправі зі стрічкою, Вікторія Онопрієнко, яка робила чотири вправи, зайшла у фінали із обручем та булавам, Влада Нікольченко, яка робила три види - не кваліфікувалась до жодного фіналу.

У фінальних виступах, які проходили у неділю, Христина Погранична здобула 6 місце (вправа із стрічкою), Вікторія Онопрієнко 7 та 8 місця (відповідно обруч та булави).

За сумою балів гімнасток що виступали у кваліфікації в індивідуальній та груповій першості команда України посіла 5 місце.

У груповій першості Україну на цьогорічному Чемпіонаті Європи представляла команда, у складі Анастасії Возняк, Маріоли Боднарчук, Єви Мелещук, Дарини Дуди, Діани Баєвої та Аліни Мельник. За результатами багатоборства гімнастки кваліфікувались у два фінали. У фінальних вправах груповички посіли 6 місце у вправі із 3 обручами і 2 парами булав, та 7 місце у вправі із 5 м'ячами.