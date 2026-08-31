Христина Погранична є багаторазовою призеркою міжнародних змагань

23-річна гімнастка Христина Погранична повідомила про завершення кар’єри у великому спорті. Про це львівʼянка оголосила на своїх сторінках у соцмережах 30 серпня.

«Я довго наважувалася на це рішення й підбирала правильні слова, адже це дуже вагомий момент у моєму житті. За ним стоїть величезна частина мого шляху, багато років праці, переживань, травм, перемог і поразок», – написала спортсменка.

Причини такого рішення і подальші плани Христина Погранична не повідомила.

Вона пригадала, що почала займатися художньою гімнастикою у пʼятирічному віці у 2008 році. Вже через два роки вперше взяла участь у міжнародному турнірі. 2016-го року увійшла до юніорської збірної України, а 2019-го - національної збірної.

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«10 років перебування в Національній збірній, крім всього іншого, стали серйозним випробуванням гідності та вірності цінностям. Здається справилась», – зазначила Христина Погранична.

Спортсменка подякувала своїй тренерці Ірині Рудій і повідомила, що «сміливо йде у нові етапи свого життя».

Христина Погранична є майстринею спорту України міжнародного класу. Вона двічі вигравала чемпіонат України серед юніорів з художньої гімнастики у 2017 та 2018 роках. Була фіналісткою Олімпійських ігор 2020 в Токіо, срібною призеркою III-х літніх Юнацьких Олімпійських ігор у 2018 році (Аргентина), абсолютною чемпіонкою XVII Всесвітньої літньої Гімназіади 2018 року (Марокко). На Всесвітній літній універсіаді-2023 (Ченду, Китай) перемогла у вправах з обручем та стрічкою, а також стала срібною призеркою у багатоборстві. У 2024 році була срібною призеркою клубного чемпіонату світу в Токіо.