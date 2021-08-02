Христина Тімановська не буде повертатися в Білорусь

24-річна білоруська легкоатлетка Христина Тімановська, яку намагалися насильно вивезти з Олімпіади-2020 після критики керівництва збірної, подала документи на надання політичного притулку в Польщі, розповів Олександр Опейкін з «Білоруського фонду спортивної солідарності» в ефірі каналу «Настоящее время». Згодом Польща запропонувала Тімановській візу для в’їзду в країну та іншу допомогу, однак про політичний притулок наразі не йдеться.

За інформацією Народного антикризового управління, яке, спільно з «Білоруським фондом спортивної солідарності» допомагає спортсменці, заяву з проханням про політичний притулок Тімановська не писала. Але після прибуття до Польщі Тімановській буде надано сприяння з боку місцевої Федерації легкої атлетики для організації її візиту та тренувань, а також розглянуто питання міжнародного захисту.

Про це раніше також заявляв і заступник міністра закордонних справ польщі Мартін Пшидач. За його словами, Польща запропонувала білоруській легкоатлетці допомогу і національну візу для в'їзду в країну. Дипломат наголосив, що спортсменка може продовжити в Польщі свою спортивну кар'єру, якщо цього захоче.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський заявив, що країна готова прийняти у себе білоруську спортсменку.

«Ми ще вчора відреагували на цю ситуацію, коли отримали інформацію. Ми звернулися до представників Тімановської і перебуваємо з ними в контакті. В інтересах цієї справи ми не можемо поки надати більше подробиць, крім того, що Польща готова до того, щоб прийняти у нас Тімановську, забезпечити їй захист і продовження спортивної кар'єри», – сказав він.

Раніше в інтернеті опублікували запис розмови легкоатлетки Христини Тімановської з двома членами білоруської делегації на Олімпійських іграх в Токіо. Спортсменка підтвердила журналістам, що на записі її голос.

У розмові з Тімановською спортивні чиновники називають її вчинок «дурним» і говорять, що через нього «люди можуть залишитися без роботи», тому їй необхідно вилетіти додому. Крім того, її попросили повернути добові, видані на час участі в Олімпіаді.

Скандал з Христиною Тімановською: коротко

1 серпня спортсменку Христину Тімановську спробували насильно вивезти з Японії після того, як вона різко розкритикувала білоруських спортивних чиновників. Дівчина опублікувала у своєму Instagram відео, у якому обурилася, що їй доручили біг на 400 метрів, тоді як вона спеціалізується в бізі на 200 метрів. Також вона звинуватила спортивних функціонерів у тому, що вони щось наплутали з документами інших спортсменок.

Після того, як Тімановську силоміць доставили в токійський аеропорт, вона попросила про допомогу в японської поліції і заявила, що не буде повертатися в Білорусь, оскільки боїться, що її посадять до в’язниці. Це допомогло їй уникнути реєстрації і посадки на літак.

Одразу увечері того ж дня їй запропонували допомогу Польща і Чехія, хоча сама спортсменка хотіла просити притулку в Австрії.