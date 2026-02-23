Батькам радять спілкуватись із дітьми та пояснювати небезпеку таких челенджів

Серед дітей за кордоном поширюється небезпечний тренд – «хромінг». Діти вдихають випари побутової хімії, щоб отримати короткочасне відчуття ейфорії. Нещодавно 11-річний британець помер після участі у цьому челенджі, а його мама закликала батьків звернути увагу на контент, який споживають діти у соцмережах. «Освіторія» розповідає більше про цей тренд та як вберегти дітей.

Раніше у США фіксували смерті підлітків через участь у «дихальних челенджах», які поширюються у соцмережах. Лікарі пояснюють, що навіть одноразове вдихання токсичних газів може призвести до так званого синдрому раптової смерті – коли серце зупиняється без попередніх симптомів.

Що таке «хромінг»?

«Хромінг» – це вдихання парів побутових хімічних речовин для отримання короткочасного відчуття ейфорії. Найчастіше підлітки використовують доступні вдома або в магазинах предмети: фарби і розчинники, засоби для чищення техніки, аерозольні дезодоранти, лак для нігтів тощо.

Дослідження, представлене на конференції Американської академії педіатрії, ще у 2024 році показало, що 109 відео із хештегами, пов’язаними із «хромінгом», набрали понад 25 млн переглядів у TikTok.

Чому «хромінг» небезпечний? Що робити батькам?

Медики попереджають, що інгаляція побутових хімікатів може викликати:

запаморочення і втрату свідомості;

судоми;

ураження мозку;

пошкодження серця, печінки та легень;

задуху або раптову смерть навіть після першої спроби.

Особливу небезпеку становить те, що ці речовини легально продаються й виглядають «безпечними», тому дорослі часто не помічають ризикованої поведінки.

Батькам радять спілкуватись із дітьми та пояснювати небезпеку таких челенджів, навчити дітей критично аналізувати інформацію, помічати зміну у поведінці дітей.