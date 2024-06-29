Збірна Швейцарії переграла збірну Італії вперше з 1993 року

У суботу, 29 червня, у Німеччині відбулися перші матчі плей-оф чемпіонату Європи з футболу. На полі зустрілися збірні Швейцарії та Італії, а також Німеччини та Данії.

Хто вийшов у чвертьфінал Євро-2024 29 червня

У першому поєдинку збірна Швейцарії повністю переграла опонента та стала першим чвертьфіналістом. Матч завершився з рахунком 2:0 завдяки голам Ремо Фройлера на 37 хвилині та Рубена Варгаса на першій хвилині другого тайму. Для швейцарців це була особлива перемога, адже вони обіграли італійців вперше з 1993 року. Чинні чемпіони Європи поїхали додому, а Швейцарія чекатиме на переможця поєдинку між Англією та Словаччиною.

У другому поєдинку збірна Німеччини показала свій клас і переграла данців так само з рахунком 2:0. Ще два голи німців та один данців не зарахували через офсайди. Найбільшим невдахою матчу можна назвати Йоахіма Андерсена. Його гол у ворота німців скасували через офсайд колеги по команді, а вже за кілька хвилин він зіграв рукою у своєму штрафному майданчику та приніс пенальті у ворота Каспера Шмайхеля, який реалізував Кай Хаверц. Другий гол німців на рахунку півзахисника «Баварії» Джамала Мусіали. У наступному раунді німці зіграють або з іспанцями, або з дебютантами Євро грузинами.

Коли відбудуться наступні матчі 1/8 фіналу

30 червня:

19:00: Англія – Словаччина;

22:00: Іспанія – Грузія.

1 липня:

19:00: Франція – Бельгія;

22:00: Португалія – Словенія.

2 липня:

19:00: Румунія – Нідерланди;

22:00: Австрія – Туреччина.

Де дивитися матчі Євро-2024

Усі матчі чемпіонату транслює сервіс Megogo – для перегляду потрібно мати платну підписку. «Суспільне» є співтранслятором змагань, і буде безкоштовно показувати на регіональних телеканалах частину матчів, зокрема, чвертьфінали, півфінали, фінал та половину матчів 1/8 фіналу.