Українського письменника Доржа Бату, який неодноразово публічно розповідав про свою роботу в NASA, звинуватили у фальсифікуванні біографії. За словами співзасновника партії «Демократична сокира» Віктора Трегубова, Бату, який раніше був журналістом в Україні і зараз мешкає у США, ніколи не працював у NASA та не пов’язаний з космічною галуззю.

Дорж Бату назвав звинувачення Трегубова «відвертою маячнею». За його словами, він ніколи не був держслужбовцем, а працював на умовах контракту на приватні компанії, які виконують замовлення державних органів.

ZAXID.NET спробував розібратись в ситуації і зібрати думки всіх сторін.

Хто такий Дорж Бату і до чого тут NASA

Дорж Бату (справжнє ім’я Андрій Васильєв) – український журналіст і письменник бурятського походження. З 2011 року живе в США, де спершу влаштувався в російську службу «Голосу Америки». У 2012 році він опублікував інтерв'ю з російським опозиціонером Алєксєєм Навальним, яке згодом виявилося підробним, після чого «Голос Америки» відмовився від співпраці з ним.

Тоді ж, за словами самого Васильєва, він почав працювати у «високотехнологічній сфері», зокрема з 2013 року почав працювати на підприємство, де виробляли та випробовували високотехнологічні деталі й вузли. З 2016 року, як стверджує Васильєв, він працював оператором корекції траєкторій у Центрі керування польотами NASA.

У 2018-му році у львівському «Видавництві Старого Лева» вийшов його дебютний роман «Франческа. Повелителька траєкторій», видаий під псевдонімом Дорж Бату. У цьому романі йдеться про пригоди аерокосмічного оператора NASA, нібито своєї колеги Франчески, яка потрапляє в різні курйозні ситуації на серйозній роботі. З тих пір Дорж Бату встиг видати ще п'ять романів.

Паралельно до письменницької діяльності, Дорж Бату давав експертні коментарі щодо космічної галузі і розповідав про «роботу в NASA». У 2018 році він детально описував журналістам УП свою роботу в космічній агенції, зокрема, розповів про процедуру свого працевлаштування.

Дорж Бату в уніформі з шевроном NASA біля Академії аерокосмічної та інженерної діяльності в США

За його словами, перш ніж влаштуватись на роботу в NASA, йому довелось три роки пропрацювати лаборантом.

«Прийшов на посаду лаборанта, яка не вимагала ніяких технічних знань. Це посада, де перекладаєш папірчики, заповнюєш форми і відносиш, куди треба ... За три роки на колишній роботі я з лаборанта перейшов на інженерну посаду фінального інспектора,», – розповів письменник.

Бату переконує, що при працевлаштуванні в NASA в нього не вимагали жодних дипломів про спеціальну освіту.

«Відніс резюме в агенцію з працевлаштування людей в авіакосмічній галузі. Почали його розсилати. Так я знайшов цю роботу. Коли я прийшов у NASA, одразу сказав HR-у, що не маю технічної освіти. Почув: "Нас абсолютно задовольняє ваш бекграунд"», – заявив Бату.

Він наголошує, що працівникам агенції заборонено говорити про деталі, про внутрішню кухню, виступати, робити заяви від імені NASA і підписуватися працівником NASA публічно. Попри це, в багатьох інтерв'ю його позиціонували саме як працівника NASA.

В ЗМІ Дорж Бату часто позиціонується саме як працівник NASA

Попри заборону говорити про «внутрішню кухню» агенції, Бату детально описує роботу в NASA у своїх книгах, пояснюючи це тим, що «книги художні, імена деяких персонажів змінено, а збіг з реальними подіями випадковий». Деякі технологічні неточності він пояснює «потребою навмисно змінювати деякі параметри, навмисно викривлювати деякі процеси, щоб вони не нагадували справжні».

Що з'ясував Віктор Трегубов

За словами співзасновника партії «Демократична сокира» Віктора Трегубова, публічна біографія Доржа Бату є «повністю вигаданою». Трегубов пояснює, що перші сумніви щодо біографії Бату у нього з'явились під час спілкування в соцмережах. В одній з груп у Facebook Бату писав про роботу в NASA на базі в Коннектикуті, де базувався 103-й авіаполк Національної гвардії США, також відомий, як Flying Yankees, під командуванням «полковника Вескота». За словами Трегубова, після короткої переписки з Бату з'ясувалося, що «полковника Вескота» просто не існує.

Далі Трегубов вирішив перевірити правдивість працевлаштування Бату через «знайомого в NASA», який згодом сказав, що Андрій Васильєв ніколи не працював в агенції.

«NASA почали власне розслідування, і повідомили Андрієві, що так не можна. Йому прийшло попередження про можливий судовий позов. Тут він вняв. І "служба в NASA" різко змінилася "працею на надсекретному проекті". А тих, хто ще посилається на NASA, Андрій обережно виправляє. Бо так можна і з США поїхати», – переконує Трегубов.

Тут варто зазначити, що Трегубов відмовився розкривати та підтверджувати скріншотами свої контакти з «джерелами в NASA». Він наголосив, що «не вважає Доржа Бату поганою людиною у будь-якому іншому аспекті, за виключенням схильності до вигадування собі фальшивих біографій» і закликав того показати документи з місця роботи, які мали залишитися.

Що відповів Дорж Бату

У своїй відповіді Дорж Бату назвав публікацію Трегубова «відвертою маячнею» і заявив, що не зрозумів мотиви такого розслідування. Він також додав, що нібито «ніколи не був держслужбовцем і працював тільки на приватні компанії», хоча NASA, про роботу на яку він неодноразово розповідав, є державною структурою США.

«Я не є держслужбовцем. Ніколи ним не був. Працював і працюю на умовах контракту на приватні компанії, які виконують замовлення державних органів. Ці приватні компанії не розголошують інформацію про своїх штатних працівників. Я завжди викладаю у публічний простір виключно мою особисту думку чи позицію, що ґрунтується на відкритих джерелах. Я завжди це підкреслюю», – заявив письменник.

Бату переконує, що «ніколи не робив заяв, і ніколи не виступав від імені жодної установи, з котрою співпрацював».

«Я не пишу документалістику. Я ретельно працюю з фактами, але мої книжки – це, насамперед, веселі і добрі історії. Якщо мої персонажі не проти, щоб я їх розкрив, я це роблю, як зробив у «Моцарті» [ще один роман Бату]. Якщо ні – вони залишаються літературними персонажами», – наголосив Дорж Бату.

Окремо він пообіцяв надати звіт за автівки для ЗСУ, на які збирав кошти і заявив про намір перейти до консультацій про перенесення обговорення в юридичну площину.

Що про це думають інші

У львівському «Видавництві Старого Лева», яке співпрацювало з Доржем Бату, уже заявили, що не мають підстав сумніватися у словах свого автора.

«Ми у "Видавництві Старого Лева" вважаємо неприпустимими обман та маніпуляції та віримо, що наші автори не вдаються до подібних речей. Так само неприпустимими та жахливими є бездоказові публічні звинувачення, бо вони здатні руйнувати людські життя, навіть якщо є неправдою. "Видавництво Старого Лева" наразі не має фактів, які змусили б сумніватися у словах Доржа», – наголосили у видавництві.

Думки читачів у соцмережах розділились. Хтось підтримав письменника і вирішив чекати на оприлюднення фактів, які підтвердять, що автор дійсно працював у NASA. Деякі ж читачі кажуть, що «завжди знали, що з письменником, щось не так».

До слова, одразу після публікації Трегубова в українській версії Вікіпедії у статті про Доржа Бату спершу видалили будь-які згадки про роботу в NASA, а згодом повернули. Загалом статтю редагували вже кілька разів за добу.