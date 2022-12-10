ВСЛ припиняє співпрацю зі звинуваченим у фейковій біографії Доржем Бату
Львівське «Видавництва Старого Лева» припиняє співпрацю з українським письменником Доржем Бату, якого звинувачують у фальсифікуванні біографії. За словами журналіста і політика Віктора Трегубова, Бату, який раніше був журналістом в Україні і зараз мешкає у США, ніколи не працював у NASA та не пов’язаний з космічною галуззю. Хоча сам письменник неодноразово про це заявляв.
Як ідеться у заяві видавництва, яке видало пʼять книг Доржа Бату, раніше не було причин сумніватись у правдивості слів письменника про його місце роботу. Зокрема в анотації до його книжки «Франческа. Повелителька траєкторій» та в публічних матеріалах видавництва Бату представлявся як «оператор корекцій траєкторій Центру керування польотами Національного управління з аеронавтики та досліджень космічного простору США (NASA)».
Тому після звинувачень у вигадуванні біографії ВСЛ попросило автора підтвердити місце його роботи.
«На жаль, прямої відповіді та підтвердження цієї посади від Доржа Бату ми не отримали. Натомість він написав: "На момент виходу книжки я працював у компанії – приватного контрактора НАСА"», – повідомили у видавництві.
У ВСЛ зазначили, що через відсутність прямих відповідей письменник вводить у оману читачів, тому видавництво припиняє з ним співпрацю. Його книги не додруковуватимуть, а ті, що вже видані, промаркують: «Інформація про біографію автора не є достовірною».
Нагадаємо, днями журналіст і співзасновник апартії «Демократична сокира» Віктор Трегубов заявив, що письменник бурятського походження Дорж Бату, вигадав свою біографію. За його словами, Андрій Васильєв (справжнє ім’я Доржа Бату) ніколи не працював у NASA і в космічній галузі загалом, а також не був дотичним до Національної гвардії США, про що він розповідав раніше. Сам Бату ці звинувачення відкинув.
Детальніше про конфлікт та про те, хто такий Дорж Бату, читайте у матеріалі ZAXID.NET.