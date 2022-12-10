Вже видані книги Доржа Бату промаркують, а нові не додруковуватимуть

Львівське «Видавництва Старого Лева» припиняє співпрацю з українським письменником Доржем Бату, якого звинувачують у фальсифікуванні біографії. За словами журналіста і політика Віктора Трегубова, Бату, який раніше був журналістом в Україні і зараз мешкає у США, ніколи не працював у NASA та не пов’язаний з космічною галуззю. Хоча сам письменник неодноразово про це заявляв.

Як ідеться у заяві видавництва, яке видало пʼять книг Доржа Бату, раніше не було причин сумніватись у правдивості слів письменника про його місце роботу. Зокрема в анотації до його книжки «Франческа. Повелителька траєкторій» та в публічних матеріалах видавництва Бату представлявся як «оператор корекцій траєкторій Центру керування польотами Національного управління з аеронавтики та досліджень космічного простору США (NASA)».

Тому після звинувачень у вигадуванні біографії ВСЛ попросило автора підтвердити місце його роботи.