Аркуш із серії «Краєвиди»

Shum Art Gallery проводить онлайн-аукціон 29 акварелей Євгена Равського, які він надав, щоб допомогти ТрО. Равський у 2022 році вступив до лав 103-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних Сил України.

Тож усі отримані від аукціону кошти галерея та художник планують скерувати на допомогу саме їй. Ціль аукціону – 400 тисяч гривень. Цього вистачить, щоб закупити 20 FPV дронів.

Серія «Краєвиди» є зображенням руїн війни. Аукціон доступний за посиланням.

Роботи можна побачити у галереї, яка також обіцяє ряд подій, у яких візьмуть участь відомі люди. Гелерея розташована на площі Старий Ринок, 7.



Євген Равський народився у 1966 році, закінчив Республіканську художню школу ім. Т. Г. Шевченка у Києві, активно виставляється з 1993 року. Він є стипендіатом програми Gaude Polonia, дизайнером обкладинок музичних альбомів груп «Піккардійська Терція», «Плач Єремії» та інших.

Равський – художник, що працює у стилі «нових старих майстрів», зі «старих» слідуючи за світлотіньовими експериментами насамперед Караваджо, він обирає тлом для античних міфів. Його твори часто стають певними реінтерпретаціями класичних текстів та сюжетів. Проте головними героями на полотнах Равського стають львівські митці.

Роботи художника зберігаються у Львівській галереї мистецтв, Музеї Сучасного Образотворчого Мистецтва, у приватних колекціях України, США, Норвегії, Німеччини, Польщі, Росії, Естонії та Нідерландів.