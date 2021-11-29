Різдвяні листівки розповсюджуватимуть насамперед на фронті

Відомий львівський художник Євген Равський намалював кілька різдвяних листівок у мілітарному стилі, де персонажі традиційного різдяного вертепу одягнуті у військову уніформу та озброєні.

Цікаво, що усі персонажі мають реальних прототипів. Це відомі у Львові волонтери та бійці 62-го батальйону територіальної оборони Львівщини. Про це повідомив головний редактор газети «Ратуша» Микола Савельєв, який теж став одним із прототипів.

«Це буде ціла серія листівок, будуть також новорічна листівка та до Миколая, окремо також буде календар», – розповів ZAXID.NET Євген Равський, який сам належить до 62-го батальйону територіальної оборони, тож ідея зобразити своїх друзів на листівці очевидною. У продаж листівки не надходитимуть, вони зроблені для військових.

«Ми ці листівки не продаємо, просто розповсюджуємо. Насамперед відправляємо на фронті з військовими капеланами. Також розповсюджуємо на Яворівському полігоні, у навчальному центрі. Насамперед серед тих батальонів, з якими співпрацювали. Наприклад, я розробляв для 49-го батальону шеврон. Загалом хочеться трошки змінити стилістику, щоб не просто зірку поміняти на тризуб. Спочатку це було ініціативою знизу, але зараз це вже вийшло на інший рівень», – розповів художник.

Зображувати міфологічних чи історичних героїв в образах відомих львів’ян для Євгена Равського є характерним художнім прийомом. Наприклад, у серії «Іліада», яка нещодавно експонувалась у Львівській галереї мистецтв античні герої зайняті вуличними боями, а в їх образах не важко впізнати львівських митців.