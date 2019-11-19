Художниця Дарія Зав'ялова втілила Львів і ботанічний сад у вишивці, текстилі та графіці

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Головна художниця Першого театру Дарія Зав'ялова відкрила персональну виставку у галереї «Зелена канапа». Місто і Сад – такі теми авторка втілила у графіці, текстилі та вишивці.

Текстиль і в'язані гачком твори – давня любов Дарії Зав'ялової. Гачковані елементи вона часто додає у сценічні костюми до вистав у рідному Першому театрі та на багатьох сценах України. Та крім театру художниця має ще два великі замилування.

«Мені захотілося втілити такі дві великі любові мого життя: це моє місто, про яке я співаю все життя і останнім часом такою другою великою любов'ю став ботанічний сад на вул. Черемшини, який для мене є такою зеленою терапією», – зізнається Дарія Зав'ялова.

Сад художниця втілила у текстилі: вишивці, колажі. Це її абстракції на тему кольорів саду. Формою для цієї серії авторка обрала квадрат і вписане коло.

«Квадрат – стабільність землі, а коло – це сад. Усе ж таки, коли ми говоримо про сад, ми маємо на увазі той первісний Сад, із чого все почалося. Тому я його пишу з великої літери», – каже художниця.

Свої текстильні твори пані Дарія вишиває тільки шовком по шовку. У сучасному світі вишивка набуває статусу високого мистецтва.

«Дуже багато художниць наближають мистецтво своїх прабабусь до рівня, який є офіційно визнаним високим мистецтвом, їх між собою поєднують і показують, наскільки це є прекрасно. І от власне у Дарії є багато різної вишивки, є картини вишиті, які вже є повноцінним твором мистецтва, а не ужитковою річчю», – розповідає кураторка виставки Олеся Домарадзька.

А от тему міста Дарія Зав'ялова висловила у графіці та акварелі. Художниця багато років має сентименти до львівських вілл, між ними прогулюється і малює їх.

«Я багато разів проходила повз прекрасний будинок «Під орлами» на вул. Чупринки. І я вирішила: а чому би про місто не розказати через один будинок. І оця вся серія присвячена одному будинку. Правда, на щастя, сталося так, що поки я малювала, він був напівзруйнований і почалася реставрація. І зараз цей балкон вже прекрасно відреставрований», – каже мисткиня.

Велику увагу вділяє деталям: вишуканим брамам, химерним порталам і ліпнині. Дещо тепер залишається лише у її творах.

«От наприклад, одна із моїх картин називається «Вхід у сад, якого нема». Тому що це зруйнована вілла на вул. Свєнціцького. Нема більше цієї решітки, цього саду і цієї вілли», – пояснює Дарія Зав'ялова.

Виставку можна оглянути до 8 грудня.