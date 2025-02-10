Премʼєра фільму про українську операторку запланована вже на 11 березня цього року.

Стримінговий сервіс Hulu зніме документальний фільм про загиблу кінооператорку Галину Гатчинс. Фільм «виведе глядачів за межі публічного оповідання та розкриє невимовну людську історію того жахливого дня та всього, що послідувало, – з точки зору людей, які опинилися в центрі трагедії», йдеться в описі.

Режисеркою та продюсеркою стрічки «Останній дубль: «Іржа» та історія Галини» стала Рейчел Мейсон. До фільму також увійдуть залаштункові матеріали зі зйомок фільму «Іржа», публічні судові протоколи та особисті архіви операторки. Премʼєра запланована вже на 11 березня цього року.

Нагадаємо, що інцидент, унаслідок якого загинула 42-річна Галина Гатчинс і був поранений режисер Джоел Соус, стався 21 жовтня 2021 року на знімальному майданчику фільму «Іржа». Під час зйомок однієї зі сцен фільму актор Алек Болдвін стріляв зі зброї, яка мала бути заряджена холостими патронами. Одна з куль влучила у Гатчинс. Врятувати жінку не вдалося.

Що відомо про Галину Гатчинс

Галина Гатчинс народилася в Києві. За її словами, вони «виросла в сім'ї військового, який служив на військовій базі за Полярним колом».

Закінчила Київський університет за спеціальністю «міжнародна журналістика», а потім працювала на зйомках документальних фільмів у Великій Британії.

Згодом жінка перебралась в США, де отримала кінематографічну освіту і одружилась з Метью Гатчинсом. У 2013 році у пари народився син Андрос.

У 2019 Галину Гатчинс назвали однією з потенційних зірок американського кінематографу. Серед іншого вона знімала стрічки про супергероя «Макс Фіст» і фільм жахів «Дарлін».