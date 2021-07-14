З 21 відвідувача ресторану, що потрапив до лікарні, 10 вже виписали додому

Відвідувачів ресторану «Панський Книш» у Куликові на Жовківщини, у яких діагностували сальмонельоз, почали виписувати з лікарні. Станом на ранок 14 липня 10 пацієнтів вже виписали. Під час епідрозслідування вдалося з’ясувати, що люди, які отруїлися, споживали три спільні страви, повідомила ZAXID.NET заступниця начальника управління Держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Олена Улашина.

За її словами, розслідування щодо отруєння людей у ресторані «Панський Книш» ще триває. Своє розслідування проводить і поліція.

«Під час розслідування нам вдалося встановити, що всі постраждалі їли три спільні страви: з курятиною, яйцем і червоною рибою. Ймовірно, в котрійсь із них і була сальмонела. В котрій саме точно сказати не можна, бо готової продукції під час епідрозслідування вже не було. Але усі ці страви готувалися в ресторані», – каже Олена Улашина.

За її словами, на власника ресторану, фізичну особу-підприємця буде накладено штраф. Розмір його ще невідомий, зараз саме ідуть консультації з юристами, але згідно з законодавством, мінімальний штраф на фізичну особу-підприємця становить шість мінімальних зарплат (станом на 14 липня мінімальна зарплата в Україні – 6000 грн).

Стан людей, що отруїлися в ресторані, поліпшується. 10 пацієнтів вже виписали з лікарні. Станом на ранок 14 липня в інфекційній лікарні ще залишалося 11 хворих, з них двоє дітей. Чекають контрольних аналізів.

Нагадаємо, до Львівської обласної інфекційної лікарні було госпіталізовано 21 відвідувача ресторану «Панський Книш», які харчувалися у закладі 4 липня, серед них – вісім дітей. Ще троє людей лікувалися амбулаторно. У всіх діагностували сальмонельоз. Після того чиновники ЛОДА заборонили у закладах громадського харчування по всій області приготування деяких страв, що швидко псуються через спеку.

Під час перевірки ресторану «Панський Книш» було виявлено низку суттєвих порушень, зокрема були виявлені продукти без документів (м’ясо свинини, курятина і овочі), порушення технології приготування страв, відсутнє маркування на виробничих столах, розробних дошках, ножах, персонал не пройшов гігієнічне навчання, нема умивальників для миття рук персоналу, відсутні умови для обробки яєць, у холодильниках відсутні термометри тощо