Якщо обрати правильний сорт, морква встигне визріти до холодів

Хоч серпень і здається пізнім для посівної, для моркви це якраз вдалий момент. У цей період ґрунт ще добре прогрітий, вологи достатньо, а погодні умови сприяють швидкому проростанню насіння. Якщо обрати правильний сорт, морква встигне визріти до холодів і порадує якісним урожаєм. До того ж деякі гібриди придатні для тривалого зберігання – аж до весни. Який сорт обрати пише «Сенсація».

Чому серпень підходить для посіву

В умовах сучасного клімату рослини добре розвиваються навіть у другій половині літа. Ґрунт ще теплий, вологи достатньо, а морква швидко нарощує масу. Особливо сприятливі умови в південних регіонах України. Але навіть там ключову роль відіграє правильний вибір сорту.

«Каріні F1»

Цей голландський гібрид визріває приблизно за 100 днів. Він ідеально підходить для серпневого посіву: урожай встигне дозріти до холодів. Сорт вирізняється солодким смаком, високою соковитістю і хорошою лежкістю, зберігається до весни. Підходить для соків, страв і дитячого харчування.

«Шантане Роял»

Сорт добре адаптується до різних кліматичних умов і дає стабільний урожай у всіх регіонах України. Він стійкий до стресів і хвороб, має гарну схожість – до 98%. При правильному догляді дає великі коренеплоди до 250 г, з високим вмістом цукру та каротину. Морква підходить для салатів, фрешів, заморожування і кулінарної обробки.