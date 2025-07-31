Деякі культури встигають дати врожай до настання холодів

Серпень – не тільки пора активного збирання врожаю, а й гарна нагода подумати про додаткові посіви. Хоча літо поступово йде на спад, городній сезон ще не завершено. Деякі культури встигають дати врожай до настання холодів, якщо висадити їх зараз. Які саме рослини посадити, пише Pixel.

Які культури ще можна виростити у серпні

Редис. Цей овоч дозріває дуже швидко, тож посів у другій половині серпня дозволить отримати хрусткі плоди вже за 3-4 тижні.

Зелень. Петрушка, кріп, кінза – ці трави добре проростають навіть при зниженні температури, тому серпневий посів забезпечить вас свіжою зеленню восени.

Морква. Обирайте середньопізні сорти. Посаджена в серпні морква встигне визріти до пізньої осені та чудово зберігатиметься взимку.

Броколі та цвітна капуста. Ці холодостійкі овочі прекрасно почуваються у прохолодному кліматі, а тому серпнева висадка для них цілком доречна.

Виноград. Для південних регіонів із теплим кліматом серпень – сприятливий місяць для посадки саджанців винограду.

Догляд за серпневими посадками

Полив. У цей період може бути сухо, тому регулярне зволоження ґрунту – ключ до гарного результату.

Мульчування. Шар мульчі допоможе зберегти вологу та захистити молоді рослини від перепадів температур.