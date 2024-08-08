Якщо ви уже зібрали середньоспілі сорти картоплі, тоді ви ще можете посадити улюблену зелень чи овочі на грядках після пасльонових. Що найкраще посадити на місці картоплі і що не варто, пише «Книга порад».

Після картоплі можна висаджувати на ділянку огірки, томати, шпинат, цибулю, моркву, редис, шавлію, базилік та зелень.

Після картоплі, також, можна висаджувати буряк, бо ці культури не будуть конкурувати між собою за поживні речовини. Однак, дотримуйтесь сівозміни, щоб уникнути хвороб та покращити склад ґрунту.

Найкраще після картоплі посадити цибулю. Вона покращить структуру ґрунту та дасть щедрий врожай.

Морква також підходить для посадки після картоплі. Ці рослини потребують різних поживних речовин та різного розподілу кореневої системи. Чергуючи посадки, можна запобігти появі шкідників та хвороб.

Не висаджуйте на одній ділянці рослини з одного сімейства, інакше вони будуть вразливими до хвороб та шкідників. Дотримуйтесь правил сівозміни, щоб ґрунт залишався родючим, а рослини — здоровими.

Не можна садити після картоплі баклажани, перець та часник. Вони можуть постраждати від тих хвороб, що були у картоплі.

Якщо після картоплі посадити часник, він може захворіти та врожайність знизиться. Дотримуйтесь правил сівозміни, щоб уникнути проблем.