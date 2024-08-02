Збирати врожай можна в міру його зрілості

Ранню редиску всі давно уже зібрали, але, якщо осінню чи зимою ви хочете ще зібрати свіжий урожай, то серпень – ідеальний час для пізньго посіву. Садівництво наприкінці літа вимагає певних особливостей, про які пише «Агроцентр».

Залежно від мети та сорту редиски, терміни посадки можуть змінюватись.

Редиска на зиму

Якщо ви хочете отримати свіжу редиску в зимовий період, то вам потрібно вибрати зимостійкі сорти, які здатні переносити морози і не тріскатися.

Такі сорти можна висадити у серпні, заглиблюючи на 2-3 см і залишаючи 5-6 см між рослинами та 15-20 см між лініями.

Посадку редиски на зиму потрібно проводити в добре освітленому та укритому від вітру місці. На пухкому та родючому ґрунті.

Поливати редиску слід помірно, щоб не викликати зростання листя коренеплодів. Перед настанням заморозків редис потрібно вкрити соломою або лапником.

Редиска на осінь

Якщо ви хочете отримати редиску на осіннє споживання, то вам підійдуть більш ранні та теплолюбні сорти. Які дають урожай за 20-30 днів.

Такі сорти можна посадити у серпні на глибину 1-2 см, з відстанню 3-4 см між рослинами та 10-15 см між рядами.

Посадку редиски на осінь потрібно проводити в тінистому або напівтінистому місці. На зволоженому та удобреному ґрунті. Поливати редиску слід часто і рясно, щоб запобігти її жорсткості та гіркоти. Збирати врожай можна в міру його зрілості.