Грядку для коріандру обирають на сонці або в притінку

Кінза (або коріандр) – однорічна рослина з родини парасолькових. Він родич кропу, пастернаку та петрушки. Так, як у кінзи короткий вегетаційний період, ви ще встигаєте посалати її у серпні.

Ґрунт для коріандру

Грядку для коріандру обирають на сонці або в притінку. Ґрунт цій рослині потрібен максимально пухкий, щоб у коренях не застоювалася вода. Поліпшити родючість ділянки можна, додавши в ґрунт по піввідра перегною або компосту і кілька жмень деревної золи на кожен м². Можна внести й мінеральні комплексні добрива з розрахунком 20-30 г/м², пише «Флористікс».

Як вирощувати коріандр

На підготовленій і удобреній ділянці на відстані 15-20 см одна від одної викопують ямки такої глибини, щоб у них помістилася коренева система сіянців разом із земляною грудкою або під насіння. Якщо земля суха, ямки потрібно обов'язково пролити.Після заповнення ямок ґрунтом поверхню грядки злегка ущільнюють і ще раз поливають.

Посадка та догляд за коріандром на городі зовсім не обтяжливі: вам потрібно буде поливати рослину, розпушувати в міжряддях ґрунт і полоти бур'яни. Щоб полегшити собі завдання, багато городників застосовують прикореневе мульчування грядки органічними матеріалами.

Полив і підживлення коріандру

На початку росту, відразу після пересадки сіянців на грядку, полив здійснюють не рідше двох разів на тиждень, витрачаючи по 3-5 л води на 1 м² ділянки, а в період активного росту зеленої маси об’єм збільшують до 5-8 л на ту ж одиницю площі. На стадії дозрівання насіння, тобто з початку формування парасольок, об’єм води при поливі 1 м² ділянки зменшують до 2-3 л. Воду для зволоження ґрунту використовують відстояну та підігріту на сонці.