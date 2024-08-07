Коли після плодоношення у суниці починають відростати вуса, ґрунт навколо кущів прополюють, поливають і розпушують

Найкращий спосіб розмноження суниці – вусами, які відросли. І серпень є найкращим часом для посадки ягоди. Детальніше про розмноження пише «Флористікс».

Розмноження суниці вусами

Коли після плодоношення у суниці починають відростати вуса, ґрунт навколо кущів прополюють, поливають і розпушують. Кілька ближніх до материнського куща однорічних або дворічних здорових розеток злегка вдавлюють у ґрунт, присипають пухкою землею таким чином, щоб не засипати сердечко, і дозволяють їм укоренитися.

Вкорінені розетки у вересні викопують і пересаджують на постійне місце. Іноді розетки відокремлюють і дорощують на розвідних грядках під навісом із лутрасилу, що захищає їх від сонця, причому на розетках із корінням залишають 3-4 листочки, а на тих, у яких ще немає коренів, тільки два, інші листки видаляють, аби рослини не витрачали харчування на їх розвиток, а скерували всі сили на відрощування коренів. Через два тижні навіс прибирають, а у вересні розетки із земляною грудкою пересаджують на суничну грядку.

Якщо ви вирішили купити розсаду суниці, майте на увазі, що у гарного саджанця має бути не менше трьох листків, добре розвинений ріжок і коріння завдовжки близько 5 см.

Насіннєве розмноження суниці

Великоплідні і дрібноплідні безвусі ремонтантні сорти розмножують генеративно. Насіння суниці сіють у березні на вологий, ущільнений компост і злегка притискають до поверхні. Посудину з посівами накривають склом або пінкою і тримають три дні в овочевому ящику холодильника, а потім переміщують у тепле місце з температурою 18-20 ºC. Час від часу ґрунт зволожують через розпилювач.

За місяць з'являються сходи, скло знімають, посудину переставляють ближче до світла, а температуру на тиждень знижують на 3-4 градуси, після чого відновлюють колишній температурний режим – 18-20 ºC. У стадії розвитку 3-4 листків сіянці суниці пікірують у торфоперегнійні горщики, а в другій половині травня, коли мине загроза поворотних заморозків, розсаду після попереднього гарту висаджують на грядку.

Розмноження суниці поділом куща

Поділом куща, або партикуляцією також розмножують безвусі форми суниці. Навесні або після плодоношення міцні, добре розвинені кущі суниці викопують, очищають їхнє коріння від землі, ножем розрізають так, щоб на кожній діленці залишався ріжок, гарні корені білого кольору завдовжки 5-6 см і не менше трьох листків. Старе, потемніле коріння підрізають, після чого діленки розсаджують за раніше описаною схемою.