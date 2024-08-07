Догляд за аґрусом передбачає регулярне внесення в ґрунт мінеральних і органічних добрив

Коли ви зібрали урожай з кущів агрусу, то за ними потрібно почати правильний догляд, щоб кущ відновився після плодоношення. Як правильно удобрювати, поливати та обрізати агрус, пише «Флористікс».

Полив аґрусу

Аґрус є одним із найбільш посухостійких ягідних кущів, проте в посушливе літо аґрус потребує поливу, причому не тільки в пору дозрівання ягід, а й після збору врожаю, коли рослини починають готуватися до зими і закладають бруньки для наступного плодоношення. Щоб наситити ґрунт вологою і підготувати кущ до зими, з кінця серпня до середини жовтня в два-три прийоми проводиться рясний полив – від 40 до 60 літрів під кожен кущ. Глибина промокання ґрунту має бути не менше 50 см, саме на таку глибину залягає коріння аґрусу.

Підживлення аґрусу

Догляд за аґрусом передбачає регулярне внесення в ґрунт мінеральних і органічних добрив. Удобрення аґрусу азотом і органікою після того, як плодоношення аґрусу завершилося, не проводиться, а фосфорні та калійні добрива вносять у ґрунт один раз на два роки восени – це підвищує зимостійкість рослини. Приблизна норма добрив на кожен квадратний метр ділянки – по 50 г суперфосфату і 30 г калію, який можна замінити 100 г золи. Якщо на ділянці ґрунт піщаний або супіщаний, дозу калію слід збільшити на чверть норми. Добрива розсипають по ділянці і після поливання загортають у ґрунт на глибину 10-12 см.

Обрізування аґрусу

Вирощування аґрусу ускладнюється тим, що він щорічно дає величезну кількість молодих колючих пагонів, що утруднює збір ягід і догляд за аґрусом після збору врожаю. Тому восени важливо провести обрізування кущів, звільняючи їх від непотрібних, хворих, засохлих і зламаних пагонів.

Причому обрізають не тільки колючі, а й безколючкові сорти аґрусу, оскільки завелика кількість пагонів послаблює рослину і призводить до захворювання або ураження куща шкідниками-комахами. Осіннє обрізування дозволяє прорідити аґрус настільки, щоб необхідне рослині сонячне світло проникало до самої глибини куща.

Тонкі гілочки обрізають майже до основи, оскільки плодів на них не буде, і вони тільки даремно віднімають живлення у пагонів, що добре плодоносять. Видаляйте старі потемнілі гілки, які за віком вже навряд чи стануть плодоносити в наступному році. Якщо таких гілок на кущі забагато, видаліть тільки третину з них, а інші обріжете через рік-другий. Перед самими заморозками обріжте ті гілки, які заважають рости іншим, залишаючи на кущі молодші гілки, а також нижні, що лежать на землі. Зрізи товщі 7 мм обробіть садовим варом. Обрізаючи гілки, намагайтеся не залишати пеньків.

Обробка аґрусу

Шкідники і хвороби аґрусу здатні поставити під загрозу і якість, і кількість майбутнього врожаю ягід. Боротися з цими проблемами заведено в міру їхньої появи, але краще все ж таки появи цих проблем не допускати. Саме тому необхідно кілька разів за вегетаційний період із профілактичною метою обробити кущі аґрусу фунгіцидами та інсектицидами. Восени, після збирання і перекопування ділянки, а також обрізування малини, видаліть і спаліть усі рослинні залишки, а потім проведіть обробку кущів і ґрунту під ними однопроцентною бордоською рідиною або препаратами подібної дії – хлорокисом міді, каптаном.