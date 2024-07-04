Якщо ви посадите полуницю влітку, то за зиму вона добре укорениться

Розмноження полуниці вусами – найпростіший метод, тому що він не вимагає особливих зусиль. Таким чином, ви з кожного великого куща зможете отримати декілька нових. Як правильно виростити кущ полуниці з вусиків, пише Good house.

Щоб виростити грядку хорошої високосортної полуниці, потрібен тривалий час для спостереження за ростом вусиків і відбору найкращих маткових.

Робиться це так:

у перший рік посадіть кущі і обріжте всі вуса, зберіть перший врожай ягід, визначте, які найкращі і міцніші кущі;

після врожаю, кінець літа-початок осені, зберіть всі добірні маткові кущі, посадіть їх на окремий ділянку. Навесні відріжте всі бутони, а ось вусики залиште;

залишайте найбільші вуса, дрібні можна видалити;

залиште вуса для вільного зростання до кінця червня – початку липня. Приблизно в цей час на вусах з'являться молоді розетки;

ці молоді розетки слід трохи прикопати в пухку землю і полити;

тепер потрібно почекати до трьох тижнів, поки молода розсада виросте;

потім укоротіть кінці вус, не забудьте поливати, розпушувати грунт, підгортати;

за 2 тижні до пересадки, вуса відріжте від материнського куща. Тепер молоді кущики перейшли на власне кореневе живлення.

Якщо ви посадите полуницю влітку, то за зиму вона добре укорениться, набереться сил і на наступний рік ви вже зберете свій перший урожай.

Який вус від полуниці треба садити?

Якщо ваша мета – виростити хорошу полуницю, потрібно правильно відбирати вуса.

Вуса потрібні найміцніші, зростаючі з хороших якісних кущів. Інші вуса, які з'являються поступово на кущі, потрібно відрізати, щоб вони не забирали силу материнського куща.