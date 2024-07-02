При обприскуванні дерев важливо добре обробити стовбури, гілки та пристовбурові кола

Перші плоди яблук уже дозрівають, але це не привід зменшувати пильність у догляді за деревами. Бо саме у цей час від нестачі корисних елементів і різних хвороб, яблука можуть почати гнити прямо на гілках. Як з цим боротися, пише «Зелена садиба».

Моніліоз

Основна причина появи гниючих яблук на дереві – моніліоз. Це грибкове захворювання, яке швидко поширюється по саду, спори вражають і плоди, і пагони, і листя різних культур.

Найчастіше захворювання виникає на дорослих деревах із згущеною кроною. Спори грибів потрапляють на плоди з поривами вітру або переносяться птахами і комахами-шкідниками. Зазвичай, це відбувається в середині літа, саме в цей час можна виявити перші плоди, що гниють. Таку форму моніліозу називають плодовою гниллю.

Тепла і волога погода сприяє швидкому поширенню захворювання, і якщо вчасно не вжити заходів для протидії, значна частина врожаю буде втрачена.

Найчастіше плодова гниль вражає літні сорти яблук із тонкою шкіркою. Крім того, в зоні особливого ризику опиняються плоди з пошкодженою шкіркою. Це можуть бути різні, навіть мікроскопічні тріщини або проколи від шкідників, а також травматичні ушкодження від граду або гілок при сильному вітрі.

Як виявити хворобу

Моніліоз відрізняється наявністю інкубаційного періоду, який триває 5 днів. Лише через цей проміжок часу з’являться перші ознаки захворювання. На яблуці можна побачити коричневу пляму, яка швидко збільшується і охоплює весь плід. Ще через 5 днів хвороба перейде у фазу спороношення, і кожне пошкоджене яблуко буде становити небезпеку для всіх інших і для дерева в тому числі.

При розгляді поверхні плями, можна помітити невеликі горбки сірого кольору – це спори гриба. Вітром і птахами ці спори переносяться на сусідні плоди, і вже через кілька тижнів здорові яблука можна буде перерахувати по пальцях.

Профілактика моніліозу

Оси, листовійки і плодожерки, звичайно, не з’їдять всі яблука, але «понадкушують», а цього достатньо, щоб моніліоз вразив дерево. Тому серед профілактичних заходів важливо правильно доглядати за плодовим садом:

регулярні огляди саду;

своєчасне підживлення й поливи;

боротьба з хворобами та шкідниками;

застосування препаратів для підвищення імунітету;

профілактичні обробки фунгіцидами та інсектицидами;

грамотна формуюча обрізка, що не допускає згущення крони;

весняна та осіння санітарні обрізки;

утримання пристовбурних кіл у чистоті.

Прихильники природного землеробства для підвищення імунітету рослин використовують спеціальні біокомплекси. Вони допомагають рослинам власними силами справлятися з атаками шкідників і різними захворюваннями, стійко переносити кліматичні сюрпризи у вигляді спеки, холоду, посухи та затяжних дощів.

Особливу увагу профілактичним заходам слід звернути власникам старих плодових насаджень та тим, у кого по сусідству є занедбані сади.

Лікування моніліозу

За період вегетації дерево обприскують фунгіцидами кілька разів. Кратність обробок і норми витрат залежать від обраного препарату. Наприклад, розчином «Абіга-Пік» яблуні обприскують 4 рази за сезон, починаючи з фази «до розпускання бруньок». Цей препарат ефективний навіть при низьких температурах повітря і, що важливо, формує у рослин імунітет проти грибних захворювань.

При обприскуванні дерев важливо добре обробити стовбури, гілки та пристовбурові кола. Останню обробку необхідно провести восени. Попередньо яблуню потрібно очистити від решти плодів, листя, сухих та пошкоджених гілок, прибрати все сміття з пристовбурового кола – все в багаття.