Щоб знати, як звертатися до Ігоря, треба памʼятати про зміни до правопису

Новий правопис вніс зміни і до написання та відмінювання окремих власних назв, зокрема, імен. Наприклад, чоловіче імʼя Ігор належить до мʼякої групи і в родовому відмінку має закінчення -я (Ігоря). Так було і раніше.

Як зазначено у довіднику «Було – стало. Зміни у правописі», чинний правопис рекомендує звертатися до чоловіка з таким іменем «Ігорю». Хоча раніше у кличному відмінку було «Ігоре».

Водночас по батькові також зазнало змін. Згідно з новим правописом додається мʼякий знак. І син Ігоря буде Ігорьович.

Про інші складні випадки правопису читайте тут.