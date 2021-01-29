Магазин IKEA технічно готовий до відкриття

Шведська компанія IKEA, найбільший в світі рітейлер меблів і товарів для дому, 1 лютого відкриє перший магазин міського формату в Україні в торгово-розважальному центрі Blockbuster Mall в Києві.

«Магазин міського формату в Києві стане першим магазином IKEA в міському форматі в регіоні південно-східної Європи (Україна, Румунія, Хорватія, Сербія та Словенія). Такий формат є частиною нової стратегії компанії, мета якої – стати ближче до людей в центрах міст і зробити свої рішення і послуги для дому ще доступнішими», – пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на прес-службу IKEA.

У компанії наголосили, що в магазині діятимуть суворі заходи безпеки, у зв’язку з карантином: вимірювання температури у відвідувачів, обов’язкове носіння масок, дезінфекція, вимога дотримання соціальної дистанції. Крім того, в магазині зможуть перебувати не більше 500 людей одночасно.

Зазначимо, що стандартний гіпермаркет IKEA займає площу в десятки тисяч квадратних метрів, і розташований, як правило, за містом. Але з 2018 року компанія почала розвиток невеликих форматів торгових точок, які будуть відкриватися в центральних районах міст.

Як пише rau.ua, площа першого українського магазину IKEA складе близько 5000 кв. м. Спочатку шведи планували відкрити точку такого формату восени 2019 року в ТРЦ Ocean Mall, який розташований на Либідській площі поруч з ТРЦ Ocean Plaza. Але ТРЦ так і не був відкритий і плани виходу на український ринок знову довелося переглянути. В результаті влітку 2020 року, після запуску інтернет-магазину, який був не зовсім вдалим, був підписаний договір з ТРЦ Blockbuster Mall, і за планом магазин в новій концепції повинен був прийняти перших відвідувачів до кінця 2020 року. Але карантинні обмеження і закриття всіх ТРЦ для відвідувачів в період з 8 по 25 січня змусили знову змінити терміни відкриття.

Окрім інтернет-магазину, IKEA також відкрила в Києві три точки видачі замовлень.