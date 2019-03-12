IKEA змушена змінити місце відкриття свого першого магазину в Україні

Найбільший у світі продавець меблів і товарів для дому – шведська група компаній IKEA розглядає альтернативні варіанти для виходу на український ринок у зв'язку із затримкою будівництва та отримання дозволів ТРЦ Ocean Mall.

«У зв'язку із затримкою будівництва й отримання дозволів ТРЦ Ocean Mall компанія розглядає альтернативні опції, які дозволять їй вийти на український ринок у найкоротші терміни», – повідомила агенція «LIGA.net» з посиланням на прес-службу IKEA.

Агенція також пише, що раніше представники IKEA звернулися до консультантів з проханням підшукати чотири приміщення в складі торгових центрів площею близько 500 м2.

Нагадаємо, IKEA планувала відкрити свій перший супермаркет площею близько 6 тис. м2 у ТРЦ Ocean Mall бізнесмена Вагіфа Алієва влітку цього року. Проте торговий центр, найімовірніше, цьогоріч не встигнуть добудувати.