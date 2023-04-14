Українець Ілля Ковтун змагається на 10-му чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики в турецькій Анталії, 13 квітня 2023

19-річний український гімнаст Ілля Ковтун виступив у першому фіналі на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики, який проходить в турецькій Анталії. В особистому багатоборстві він став бронзовим призером змагань, повідомило «Суспільне».

Ковтун підходив до Євро зі спортивної гімнастики, маючи досвід подіумів у багатоборстві. У 2021 році український гімнаст став бронзовим призером як чемпіонату світу, так і Європи.

До фіналу у чоловічому багатоборстві Ілля Ковтун підходив у статусі фаворита на золото. У кваліфікації він показав найкращий результат серед усіх учасників, отримавши за свій виступ оцінку 85.432 бала. Проте безпосередньо у фіналі Ковтун не зміг покращити результат, а навіть погіршив. На перших трьох снарядах український гімнаст отримав менші оцінки, причому на коні втратив понад 1.3 бала.

Проблеми у Ковтуна продовжилися на опорному стрибку, де він не зміг стати на ноги під час приземлення й отримав оцінку 13.200. А ось на паралельних брусах отримав оцінку 15.4. Вона стала найкращим результатом у його кар'єрі. Таким чином він піднявся на п’яте місце, маючи 68.999 бала.

Зрештою, Ковтун виборов для себе бронзову медаль: на поперечині він отримав оцінку 14.033 бала та піднявся на третє місце.

Чемпіоном Європи у багатоборстві став турецький гімнаст Адем Асіл, який випередив найближчого переслідувача – британця Джейка Джармана, який перед останнім снарядом отримав додаткові 0.4 бала після вдалого протесту.

Хто такий Ілля Ковтун

Ілля Ковтун родом із Черкас. У 2021 році він виграв бронзу на дебютних чемпіонатах Європи і світу, брав участь в Олімпійських іграх у Токіо. До цього був чемпіоном Європи серед юніорів у багатоборстві та вправах на коні, кільцях і паралельних брусах, а також бронзовим та срібним призером юніорського чемпіонату світу.