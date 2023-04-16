Ілля Ковтун на церемонії нагородження 13 квітня – в день здобуття бронзової медалі в особистому багатоборстві

Українці Ілля Ковтун та Ігор Радівілов здобули для України ще три медалі в останній день чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики, який завершується в турецькій Анталії. Дві з них – золоту та бронзову – здобув саме Ковтун.

Як пише «Суспільне», заключні виступи на чемпіонаті Європи відбувалися за участі 19-річного спортсмена з Черкас Іллі Ковтуна. За результатами кваліфікації 19-річний гімнаст пройшов у чотири особисті фінали, два з яких – паралельні бруси та перекладина – проходили саме в останній день.

Для Ковтуна фінал на чемпіонаті Європи в паралельних брусах став третім поспіль у кар'єрі. На попередньому Мультиспортивному Євро в Мюнхені український гімнаст став срібним призером, причому тоді набрав стільки ж балів, що і британець Джо Фрейзер (15.333), але поступився за складністю.

До фіналу у паралельних брусах Ковтун відібрався з другим результатом. Головним опонентом українця за золото був турецький гімнаст Ферхат Арікан – бронзовий призер Олімпіади-2020 на цьому снаряді. У 2020 та 2021 роках Арікан також ставав чемпіоном Європи.

Ковтун виступав у фіналі паралельних брусів третім, перед Аріканом. Він виконав програму зі складністю 6.6 з виконанням 8.566 бала, за що отримав 15.166 бала. І випередив турецького гімнаста, який за свій виступ заробив 14.933 бала. У підсумку Ковтун став чемпіоном Європи з паралельних брусів. Найближчим переслідувачем став саме Арікан, топ-3 замкнув іспанець Тьєрно Діалло.

Таким чином, Україна вперше за шість років здобула золото у фіналі Євро в паралельних брусах. Востаннє це вдавалося у 2017 році Олегу Верняєву.

Останнім фіналом чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики стали вправи на перекладині. Вісім найкращих спортсменів за результатами кваліфікації отримали можливість поборотися за нагороду, серед яких був також Ковтун. Він відібрався до фіналу з другим результатом серед усіх учасників, отримавши оцінку 14.000 бала. Випередив його лише італієць Карло Маччіні, тоді як для самого Ковтуна фінал на перекладині став першим у кар'єрі саме на рівні чемпіонатів Європи.

«Суспільне» повідомило, що Ковтун розпочинав виступи останнім серед всіх учасників. На той момент за 14.000 програму виконали хорват Тін Србіч та італієць Маччіні. А ось ще два гімнасти – норвежець Софус Хеггемснес та угорець Крістіан Балаш, які виступали перед українццем – припустилися хиб під час своїх виступів. Зрештою, Ковтун майже повторив результат у кваліфікації. Попри неідеальне приземлення, український гімнаст зміг потрапити до топ-3 з результатом 13.966 бала.

Нагадаємо, 13 квітня Ковтун на цьому чемпіонаті здобув бронзу в особистому багатоборстві.

Ще одну медаль для України здобув 30-річний атлет з Маріуполя Ігор Радівілов, який змагався в опорному стрибку. Як повідомляє «Суспільне», Радівілов підходив до цього чемпіонату Європи в статусі чинного бронзового призера Євро та чотириразового медаліста світових першостей в опорному стрибку.

До фіналу змагань в опорному стрибку Ігор Радівілов вийшов з п'ятого місця з результатом 14.666 бала. Атлет також мав змогу змагатись у фіналі вправ на кільцях, де він був першим запасним, але у підсумку не виступив у цій дисципліні.

У фіналі змагань Євро-2023 в опорному стрибку Ігор Радівілов отримав 14.750 бала. Цього результату вистачило для бронзової медалі. Українець у підсумку поступився вірменину Артуру Давтяну та британцю Джейку Джермейну, які отримали 15.033 та 15.016 бала відповідно.

30-річний український спортивний гімнаст Ігор Радівілов родом із Маріуполя. Він – бронзовий призер Олімпійських ігор-2012 в опорному стрибку. Чотириразовий призер чемпіонатів світу в опорному стрибку: срібло – 2014, 2017, бронза – 2019, 2022. Також Радівілов – чотириразовий чемпіон Європи: кільця – 2013, опорний стрибок – 2020, 2021, команда – 2020. Загалом має 13 медалей континентальних першостей.

Триразовий призер Європейських ігор: 2015 – команда ("срібло"), 2019 – кільця, опорний стрибок (в обох – "бронза").