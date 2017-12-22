Ілон Маск показав автомобіль Tesla, який полетить на Марс

СвітРоман Ганкевич, 23 грудня3670

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Ілон Маск показав автомобіль Tesla, який полетить на Марс
фото Ілона Маска
Фото електромобіля, який полетить на Марс під музику Девіда Боуї

Електромобіль Tesla Roadster буде поміщений у ракету, яка полетить на Марс замість симулятора ваги. Про це в п'ятницю, 22 грудня, написав на своїй сторінці в Instagram засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск.

«Випробувальні польоти нових ракет зазвичай включають симулятори маси у вигляді бетонних або сталевих блоків. Це здалося нам вкрай нудним. Тому ми вирішили відправити щось незвичайне», - написав він.

Ілон Маск повідомив, що корисним навантаженням стане червоний електромобіль Tesla Roadster, а щоб було ще цікавіше, у машині буде грати відома пісня британського музиканта Девіда Боуї з космічною назвою Space Oddity.

Нагадаємо, раніше в Каліфорнії американська компанія Tesla Motors офіційно представила свою першу електровантажівку Tesla Semi Truck.

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