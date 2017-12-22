Ілон Маск показав автомобіль Tesla, який полетить на Марс

Електромобіль Tesla Roadster буде поміщений у ракету, яка полетить на Марс замість симулятора ваги. Про це в п'ятницю, 22 грудня, написав на своїй сторінці в Instagram засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск.
«Випробувальні польоти нових ракет зазвичай включають симулятори маси у вигляді бетонних або сталевих блоків. Це здалося нам вкрай нудним. Тому ми вирішили відправити щось незвичайне», - написав він.
A Red Car for the Red Planet Test flights of new rockets usually contain mass simulators in the form of concrete or steel blocks. That seemed extremely boring. Of course, anything boring is terrible, especially companies, so we decided to send something unusual, something that made us feel. The payload will be an original Tesla Roadster, playing Space Oddity, on a billion year elliptic Mars orbit.
Ілон Маск повідомив, що корисним навантаженням стане червоний електромобіль Tesla Roadster, а щоб було ще цікавіше, у машині буде грати відома пісня британського музиканта Девіда Боуї з космічною назвою Space Oddity.
Нагадаємо, раніше в Каліфорнії американська компанія Tesla Motors офіційно представила свою першу електровантажівку Tesla Semi Truck.
вологість:
тиск:
вітер:
вологість:
тиск:
вітер:
вологість:
тиск:
вітер: